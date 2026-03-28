Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că fenomenul concediilor medicale false a mai scăzut ca urmare a măsurilor implementate anul trecut, a controalelor continue și a presiunii publice. El a subliniat că au fost efectuate zeci, chiar sute de verificări și sancțiuni, iar legislația a fost modificată într-un mod mai strict pentru a combate acest fenomen, potrivit declarațiilor sale din emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

”A mai scăzut epidemia după măsurile luate anul trecut, după toate măsurile şi presiunea publică şi controalele care încă sunt în desfăşurare. Să ştiţi că au fost zeci, chiar sute de verificări şi de contravenţii şi de astfel de controle. Legislaţia s-a modificat mai agresiv, aş putea spune”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că tăierea primei zile de concediu medical nu era neapărat măsura esențială, însă au fost introduse și alte modificări mai semnificative, precum posibilitatea suspendării dreptului de liberă practică pentru medicii care eliberează concedii fictive. Rogobete a subliniat că anul trecut, de sărbătoarea Sfânta Maria, nu s-a mai înregistrat creșterea obișnuită a numărului de concedii medicale și că acestea au început să scadă, ceea ce s-a reflectat și în economii financiare.

”S-au redus cam cu 100-120 de milioane de lei în medie pe lună concediile medicale. Fără să includ acea modificare legislativă cu care nu sunt neapărat de acord, cu prima zi neplătită”, a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că nu susține ideea ca medicii să fie nevoiți să aleagă între sistemul public și cel privat, dar a subliniat că se opune ferm celor care părăsesc programul de lucru din unitățile publice pentru a practica medicina în privat.

”Sunt împotriva gândirii ca medicul să aleagă între public şi privat, ori la public, ori la privat. Am fost împotrivă. Nu susţin această gândire. Medicina are particularităţile ei, este o profesie reglementată, nu consider că este firesc acest lucru, dar sunt total împotriva celor care pleacă din timpul programului de lucru de la public ca să profeseze în privat. Sunt atât de împotriva lor încât o să apară modificări legislative importante prin care vom creşte instrumentele administrative pentru managerul unităţii sanitare astfel încât să le poată desface contractul de muncă. Nu că este imoral, că nu este deontologic, dar este ilegal. Şi nu vreau să generalizăm. Există medici excepţionali, personal medical, asistente, farmacişti excepţionali în sistemul de sănătate care îşi fac treaba, care stau peste program, care fac mai multe gărzi decât prevede normativul (…)”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată, sâmbătă, de Prima TV.

Alexandru Rogobete a subliniat că pacienții din România trebuie să fie tratați cu respect și demnitate atunci când se prezintă la medic. El a explicat că personalul medical merită respect pentru profesia pe care o practică și a amintit că s-a opus public reducerii de 10% a veniturilor medicilor, considerând-o nedreaptă. În același timp, ministrul a precizat că nu va tolera comportamente care încalcă regulile sistemului sau care acordă doar drepturi fără obligații.