În cadrul discuției, Ilie Bolojan a abordat și situația veteranilor de război, subliniind că este nevoie de o definire clară a acestei categorii. El a explicat că, în prezent, noțiunea de veteran include și persoane care au participat doar câteva luni la misiuni într-un teatru de operațiuni.

Ilie Bolojan a dat ca exemplu diferența dintre veteranii din conflictele istorice majore și cei care au participat la misiuni militare recente. El a menționat militarii care au luptat în zone precum Munții Tatra sau la Cotul Donului, despre care a spus că reprezintă un număr foarte mic de oameni. În același timp, premierul a vorbit despre ceea ce a numit conceptul de veteran „pe stil nou”, în care o persoană poate dobândi acest statut după o perioadă relativ scurtă petrecută într-un teatru de operațiuni, precum misiunile din Sarajevo, chiar și de aproximativ patru luni.

Potrivit lui Bolojan, în astfel de situații există posibilitatea ca respectivele persoane să beneficieze de pensionare la vârsta de 52 de ani și, în plus, să fie scutite de plata contribuției la sănătate pentru o perioadă îndelungată. El a explicat că, dacă această scutire se aplică pentru încă aproximativ 25 de ani, apar dezechilibre majore în sistem, mai ales în condițiile în care zeci de mii de persoane s-ar afla în această situație. Premierul a subliniat că este necesar ca aceste lucruri să fie explicate corect populației.

„Sunt de acord. Să găsim o soluție pentru veterani. Dar din nou, trebuie să vedem ce înseamnă că sunt veterani, dacă sunt veteranii din munții Tatra sau de la Cotul Donului, foarte bine! Probabil că sunt o mână de oameni. Dar avem noțiunea de veteran pe stil nou în care dacă ai fost într-un teatru de operațiuni la Sarajevo, patru luni de zile, devii veteran și poate te pensionezi la 52 de ani. Or dacă ești scutit de CASS, cum a fost până acum toată lumea încă 25 de ani vă puteți da seama că lucrurile sunt dezechilibrate și avem zeci de mii de oameni în această situație. Trebuie să le spunem oamenilor corect lucrurile”, a spus premierul la Digi24.

Conform acestuia, aproximativ 16,5 milioane de persoane beneficiază de servicii medicale, însă doar 6,3 milioane de contribuabili plătesc efectiv contribuția de sănătate. În opinia sa, un astfel de model nu este sustenabil.

Ilie Bolojan a explicat că situația actuală a generat în fiecare an arierate de miliarde de lei, deoarece nu erau acoperite integral cheltuieli precum concediile medicale, medicamentele sau alte costuri din sistemul de sănătate. Pentru a echilibra bugetul, autoritățile au decis introducerea contribuției de sănătate pentru mai multe categorii de persoane.

„Nicăieri nu e sustenabil așa ceva. Gredeți că eu mi-aș fi dorit ca un pensionar, chiar dacă are o pensie mare să nu fie scutit? Dar cineva trebuie să plătească. Nu funcționează nicăieri aceste lucruri. Aveam miliarde de aerierate an de an. Nu plăteam, de la concedii medicale, de la medicamente, de la cheltuieli în sănătate. Dar ca să putem echilibra bugetul cu toții am căzut de acord să impunem această contribuție de sănătate”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai subliniat că fiecare cetățean care ajunge într-un spital trebuie să contribuie într-o anumită măsură la finanțarea sistemului medical, deoarece cineva trebuie să plătească salariile medicilor și asistenților, precum și dotarea unităților medicale.

În cazul în care aceste costuri nu sunt acoperite, statul este nevoit să se împrumute, ceea ce poate agrava situația financiară a țării. Bolojan a menționat și nivelul ridicat al dobânzilor pe care România trebuie să le plătească pentru împrumuturi, precizând că acestea ajung la aproximativ 60 de miliarde.