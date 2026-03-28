Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat în cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a oferit vreodată șpagă în spitale.

”Eu? Nu. N-am prea ajuns pe la medic. Am ajuns de câteva ori şi atunci în situaţie de urgenţă. Dar nu, nu am dat, şi în puţina perioadă în care am fost medic, nu am luat, ca să fie foarte clară o treabă”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut că plata șpăgilor în spitale rămâne un fenomen prezent în sistemul medical, deși mult redus față de acum zece ani. El a explicat că primește mesaje de la pacienți, rude și colegi revoltați de astfel de practici și a subliniat că este nevoie de implicarea instituțiilor statului responsabile de control și monitorizare pentru a limita și mai mult acest fenomen.

”Da, este un fenomen şi nu-l voi ascunde. Îmi scriu pacienţi, îmi scriu aparţinători, îmi scriu colegi care sunt revoltaţi de alţii care fac asta şi că sunt toţi băgaţi în aceeaşi oală. Fenomenul s-a redus mult, dar nu a dispărut. Încă există, dar s-a redus mult. Dacă stăm să comparăm cu acum 10 ani de zile, fenomenul este mult mai jos. Dar eu fac apel la instituţiile statului responsabile de monitorizarea şi controlul acestor fenomene să se alăture Ministerului Sănătăţii şi să ne ajute să reducem fenomenul şi mai mult”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că sistemul medical din România funcționează în prezent cu un singur finanțator, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar tarifele pentru servicii medicale nu au fost actualizate de 14 ani. El a discutat, de asemenea, posibilitatea introducerii unor asigurători suplimentari, care să funcționeze alături de CNAS.

”Sistemul de sănătate din România, public, dar şi privat, parţial, un procent important, funcţionează cu un singur finanţator, şi anume Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Vă dau câteva exemple de ce nu e bine să avem monopol într-un sistem atât de complex cum este cel de sănătate. Gândiţi-vă că tarifele pe care Casa le plăteşte furnizorilor, fie că sunt spitale publice sau private, tarifele nu au mai fost actualizate de 14 ani. În 14 ani doar energia electrică şi-a dublat preţul. Nu mai dau exemplu medicamentele şi altele. Apoi, sistemul nu beneficiază de bani noi. Sunt aceiaşi bani pe care îi rulăm prin bugetul de stat (…)”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că discuțiile privind introducerea altor asigurători, pe lângă CNAS, vizează mai multe scenarii: asigurări complementare, asigurări paralele sau mai multe case de asigurări, publice sau private, inclusiv în parteneriat public-privat, așa cum funcționează în alte țări. El a precizat că se ia în calcul și posibilitatea unui pilon nou de asigurări care să completeze sistemul public obligatoriu și a subliniat că nu există o singură soluție clară în acest moment.

Întrebat dacă românii asigurați vor fi nevoiți să plătească o taxă suplimentară pentru o asigurare de sănătate complementară, Alexandru Rogobete a clarificat că acest lucru nu se va întâmpla.