La emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că anual se formează între 3.000 și 4.000 de absolvenți de Medicină care primesc diplomă de medic, dar care nu pot valorifica calificarea din lipsa rezidențiatului. Pentru a le oferi o alternativă, Rogobete a propus înființarea unui master profesional de 2-3 ani, prin care acești absolvenți să devină medici generaliști și să poată lucra în sistemul medical. La final, medicii generalisti ar putea fi ulterior supra-specializați sau orientați spre anumite domenii medicale.

”Noi producem undeva la câteva mii, 3.000 – 4.000 de absolvenţi de Medicină cu diploma de licenţă pe care scrie medic-doctor, dar care nu au ce să facă cu ea. Are valoare zero. Şi de aici a venit ideea de, spun cu ghilimele, stagiatură, pentru că ea poate fi asemănată, nu va fi la fe, şi anume înfiinţarea unui master profesional, masterat profesional, de 2 sau 3 ani de zile, prin care absolvenţii care nu intră în examenul de rezidenţiat, deci practic nu merg pe parcursul rezidenţat, medic specialist, medic primar, să poată avea şansa totuşi de a lucra în sistem printr-un masterat profesional. Acest masterat profesional îi conferă la final titlul de medic generalist. Medic generalist care apoi poate fi supra-specializat, nişat pe anumite categorii”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că programul de master profesional pentru absolvenții de Medicină ar putea fi implementat începând de anul viitor. El a explicat că toate cele șase universități de profil au aprobat inițiativa, iar programul va avea o componentă practică, asemănătoare rezidențiatului, incluzând stagii în specialități precum medicină de urgență, medicină de familie, ATI sau medicină internă. După 2-3 ani de masterat, absolvenții vor primi diploma de medic generalist cu drept de liberă practică, diferențiindu-se astfel de medicii rezidenți și specialiști, având totuși o practică limitată, dar legală.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că fenomenul antivaccinist atinge cote maxime în România, mai ales pe rețelele de socializare. El a atras atenția asupra grupurilor care răspândesc dezinformări și a sfătuit părinții să consulte medicii înainte de a se lăsa influențați de informațiile de pe TikTok. Rogobete a precizat că țara noastră ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de copii decedați din cauza rujeolei, din cauza lipsei vaccinării.

”Din păcate, da, este la cote maximale încă (curentul antivaccinist – n.r.), în special în reţelele de socializare unde există aceste grupări antivacciniste, antimedicină în general, antitratamente moderne, care dezinformează. Noi raportăm periodic când apar cazuri care ajung la noi, când spun la noi mă refer la Ministerul Sănătăţii, le raportăm, ele au fost o mare parte din ele date jos, blocate, dar apar în continuare astfel de curente de dezinformare medicală, care sunt grave. Sigur că încercăm să le monitorizăm, încercăm să reducem efectul lor pe cât se poate de mult, dar foarte important, dezinformarea poate fi combătută doar cu o informare. Informare corectă, completă, mai accelerată şi mai răsunătoare, să zic aşa, decât cea a antivaxerilor”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția că România se situează pe primele locuri în Europa în ceea ce privește decesele copiilor cauzate de rujeolă, în mare parte din cauza lipsei vaccinării. El a subliniat că țara noastră ocupă primul loc la numărul de copii decedați și ultimul loc la rata vaccinării anti-rujeolă. În același timp, Rogobete a menționat că s-a înregistrat o creștere a persoanelor care se vaccinează împotriva HPV.

”Începem să fim pe un trend ascendent şi încep lucrurile să arate mai bine la vaccinarea anti-HPV. Dar apropo de asta, se vede efectul măsurilor luate anul trecut în primăvară. Şi vă reamintesc că anul trecut în primăvară am crescut vârsta de gratuitate pentru vaccinarea anti-HPV la 26 de ani, atât pentru fete, cât şi pentru băieţi. Şi iată că deja începe să se vadă un trend destul de ascendent, destul de bine conturat pentru vaccinarea anti-HPV. Urmează încă două măsuri pe care le susţinem. Una este deja în implementare, a fost aprobată undeva la finalul lunii ianuarie, şi anume vaccinarea în farmacii pentru vaccinul antigripal şi acum suntem în discuţii, îmi doresc să extindem acest mecanism care nu se întâmplă doar în România, în multe ţări europene se practică, să extindăm vaccinarea în farmacii şi pentru HPV”, a declarat Rogobete.

Întrebat despre părinții care ezită să își vaccineze copiii, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recomandat consultarea medicilor și utilizarea doar a surselor medicale validate. El a subliniat că informațiile de pe rețelele de socializare, precum TikTok, nu trebuie luate drept sfaturi medicale, precizând că, în opinia sa, doar profesioniștii în medicină pot oferi recomandări corecte privind sănătatea.