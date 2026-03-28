Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că cazurile recente de malarie depistate în România sunt importate, boala nefiind transmisă pe teritoriul țării. Familia afectată vizitase Africa, unde copiii au contractat infecția prin intermediul țânțarilor.

Patologia a fost depistată în timp util la Iași, iar cei trei minori au fost transferați la Spitalul de Boli Tropicale „Victor Babeș” din București. Pentru doi dintre ei diagnosticul a fost confirmat, iar pentru al treilea infirmat. Rogobete a subliniat că pacienții sunt bine, primesc tratament și sunt complet în afara oricărui pericol.

”Sunt cazuri importate. Transmiterea nu s-a făcut pe teritoriul României. Am importat din Africa. O familie care a fost în vacanţă, din câte am înţeles, în Africa. Acolo au contractat, sigur, prin intermediul ţânţarului. Această patologie a început să se manifeste în România, a fost diagnosticată în termen, în timp util, la Iaşi, apoi pacienţii – cei trei minori – au fost transferaţi la Spitalul de Boli Tropicale «Victor Babeş» din Bucureşti, unde pentru doi s-a confirmat, pentru al treilea s-a infirmat. Chiar astăzi am primit informarea din cadrul spitalului. Pacienţii sunt bine, sunt monitorizaţi, primesc tratament, sunt în afara oricărui pericol”, a declarat Alexandru Rogobete, la emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima TV.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că malaria se transmite exclusiv prin înțepătura de țânțar și nu prin contact fizic sau aer. El a explicat că în România nu există țânțarii care pot transmite această boală, iar situația este sub control. Rogobete a menționat că au mai existat cazuri de malarie și în anii anteriori, iar în acest an au fost înregistrate primele două cazuri.

În plus, ministrul a recomandat vaccinarea preventivă pentru persoanele care intenționează să călătorească în țări exotice.

”Recomandarea este să se vaccineze înainte, să ia toate măsurile de prevenţie care sunt expuse pe pagina Institutului Naţional de Sănătate Publică. Există un set de recomandări pentru fiecare zonă endemică pentru anumite patologii tropicale, care nu există în România şi nici pe continentul european. Sigur, unele pot fi prevenite prin vaccinare, pentru altele există anumite tratamente care se iau cu 2-3 zile înainte de plecare. Mă rog, pentru fiecare zonă există un set de recomandări. Sfatul meu este ca oamenii să respecte aceste recomandări, pentru că altfel apar astfel de situaţii neplăcute”, a transmis Rogobete.

Pe 24 martie, ministrul Sănătății a anunțat apariția a trei cazuri suspecte de malarie la trei frați, cu vârste de un an și jumătate, trei ani și cinci ani, care au fost internați inițial într-un spital din Iași.

”În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluaţi într-o unitate medicală din municipiul Iaşi. Este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, cu vârste de 1 an şi 6 luni, 3 ani şi 5 ani, recent întorşi dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa. Doi dintre aceştia au fost diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a transmis ministrul Sănătăţii.

La București, doi dintre copii au fost confirmați cu malarie la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”.

Malaria este o boală transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați din genul Anopheles, specifici regiunilor tropicale și subtropicale, precum Africa. Oficialii Ministerului Sănătății au subliniat că boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau activități obișnuite din comunitate.