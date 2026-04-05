Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că proiectele privind realizarea şi dotarea de spitale noi, demarate în ultimii ani, nu ar trebui să fie blocate de criza declanşată de războiul din Orientul Mijlociu.

El a explicat că a purtat discuţii cu constructorii implicaţi în aceste lucrări, care i-au semnalat o creştere recentă a preţurilor materialelor de construcţii.

Cu toate acestea, ministrul a subliniat că spitalele finanţate prin PNRR au sumele necesare deja alocate în bugetul Ministerului Sănătăţii și că nu există motive de îngrijorare privind finalizarea acestora.

„Nu există emoții”, a afirmat demnitarul.

Alexandru Rogobete a precizat că trei dintre unităţile sanitare finanţate prin PNRR sunt deja finalizate și în curs de obţinere a ultimelor avize, iar alte nouă spitale, transferate în programul Operaţional Sănătate, beneficiază de finanţare europeană nerambursabilă.

Ministrul a arătat că aceste aspecte reduc riscul ca lucrările să fie oprite.

„Chiar trei din ele sunt deja finalizate acum se iau ultimele avize şi suntem în aprilie, deci nu văd aici o problemă. Celelalte nouă, mutate în programul Operaţional Sănătate, de asemenea au finanţare europeană nerambursabilă. Cumva nu există un motiv pentru care s-ar bloca”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Referitor la cele două centre de arşi finanţate prin Banca Mondială, Alexandru Rogobete a spus că acestea sunt finalizate, urmând doar instalarea echipamentelor şi ultimele retuşuri, ceea ce în principiu nu ar trebui să împiedice finalizarea lor.

„În principiu, nu ar trebui să se blocheze”, consideră ministrul.

El a adăugat că, în pofida creşterii preţurilor la materiale şi combustibil, Ministerul Sănătăţii are liniştea că a efectuat plăţi importante în ultimul an pe PNRR, menţionând că sănătatea are o execuţie bugetară de 89% din bugetul global și că doar în perioada iulie–decembrie a anului trecut au fost plătiţi 2,7 miliarde de lei. Alexandru Rogobete consideră că aceste eforturi asigură continuitatea proiectelor, chiar și într-un context economic dificil.

„Am avut câteva discuţii cu constructorii. Încep să crească din nou preţurile la materialele de construcţie şi combustibilul şi aşa mai departe toate vor duce la o creştere de preţ. Am, totuşi, liniştea că în ultimul an de zile am făcut plăţi mari pe PNRR, sănătatea este 89% execuţie bugetară din bugetul global, doar în ultimul semestru iulie-decembrie anul trecut am plătit 2,7 miliarde de lei”, a spus Alexandru Rogobete duminică, 5 aprilie 2026.

Monitorizarea investițiilor în spitale noi: status și garanții Financiare

Tip Proiect / Sursă Finanțare Număr Unități / Status Actual Garanții și Măsuri de Siguranță Impactul Crizei (Prețuri/Carburanți) Proiecte PNRR 3 spitale finalizate (etapa avizării); restul în execuție. Fonduri pre-alocate integral în bugetul Ministerului Sănătății. Risc Scăzut. Plățile masive efectuate deja asigură continuitatea. Program Operațional Sănătate (POS) 9 spitale transferate pentru execuție. Beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă confirmată. Protejat. Mecanismele de finanțare UE absorb fluctuațiile pieței. Centre de Arși (Banca Mondială) 2 centre finalizate (urmează dotarea cu echipamente). Proiecte aflate la „ultimele retușuri”, minimizând expunerea la noi scumpiri. Neglijabil. Majoritatea materialelor au fost deja achiziționate. Indicatori Financiari Globali Execuție bugetară de 89% la nivelul ministerului. 2,7 miliarde lei plătiți doar în semestrul II al anului trecut (iulie-decembrie). Tampon de siguranță. Lichiditatea mare oferă „liniște” în raport cu constructorii.

Situația este deja critică în cazul unor materiale esențiale pentru infrastructura rutieră, spunea Cristian Erbașu pe 21 martie.

Prețul bitumului a crescut cu aproximativ 30% sau chiar mai mult în doar câteva săptămâni, ceea ce creează presiuni majore asupra proiectelor de infrastructură, afirma Cristian Erbașu. Având în vedere că o mare parte din investițiile publice din România vizează construcția și modernizarea drumurilor, această evoluție ar putea avea consecințe importante asupra costurilor și termenelor de execuție.

În plus, presiunea asupra companiilor din domeniu nu vine doar dinspre combustibili, ci și din creșterea generalizată a prețurilor la materialele de construcții.