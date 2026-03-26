„Preluarea mandatului de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor înseamnă asumarea, cu seriozitate şi determinare, a rolului de garant al drepturilor consumatorilor, un rol pe care îl onorez cu întreaga mea pregătire profesională. Domeniul public face parte integrantă din parcursul meu profesional, fiind marcat de o interacţiune constantă cu cetăţenii şi de o preocupare susţinută pentru înţelegerea nevoilor şi, mai ales, a aşteptărilor acestora. Experienţa acumulată până în prezent s-a construit prin îndrumare, atât primită, cât şi oferită. Cred că relevanţa unei instituţii publice derivă din capacitatea sa de a răspunde nevoilor comunităţii. Am dezideratul ca activitatea instituţiei pe care o îndrum în acest moment să depăşească strict caracterul punitiv, orientându-se către o acţiune proactivă de remediere a disfuncţionalităţilor şi de stimulare a unui grad de conformare în mediul economic, printr-o abordare echilibrată. Îmi propun ca această implicare să fie nu doar declarativă, ci şi vizibilă, astfel încât eforturile colegilor din cadrul ANPC să fie resimţite în mod pozitiv de către întreaga societate”, a precizat Csaba.

Bekesi Csaba Lajos a fost numit luni, 23 martie, în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), decizia fiind publicată în Monitorul Oficial. El este membru PSD, partid care l-a nominalizat pentru această poziție, și a deținut anterior funcția de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor, pe care a condus-o din 2013. Înainte de aceasta, Bekesi Csaba a fost șef serviciu financiar în cadrul Gărzii de Mediu Bihor, conform publicației Bihoreanul.

Născut pe 10 iunie 1980, Bekesi Csaba este absolvent a două facultăți ale Universității din Oradea, Științe Economice și Științe Socio-Umane. De asemenea, deține două masterate și este doctor în Sociologie. Între 2006 și 2010, el a fost director adjunct al Direcției Județene de Statistică Bihor, iar în trecut a condus și două firme, una în domeniul consultanței și alta în comerț.

Până la numirea lui Bekesi Csaba, atribuțiile președintelui ANPC au fost exercitate de vicepreședintele instituției, Ionel Obretin, membru al organizației județene Olt a PNL, condusă de deputatul Gigel Sorinel Știrbu. Ionel Obretin a preluat conducerea interimară a ANPC în septembrie 2025 de la alt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita funcția după demiterea lui Cristian Popescu-Piedone. Obretin a candidat în 2020 la funcția de primar al comunei Bucinișu și s-a aflat pe lista PNL din județul Olt pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 2024.