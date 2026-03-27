Reprezentanții ANPC au anunțat, vineri, că în această săptămână au desfășurat controale la nivel național, vizând peste 1.700 de operatori economici din domenii precum comerțul cu produse alimentare, alimentația publică și distribuția de alimente. În urma verificărilor, comisarii au aplicat peste 1.400 de amenzi, în valoare totală de 6,83 milioane de lei, și au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

De asemenea, pentru 32 de operatori, prestarea serviciilor a fost suspendată până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele nereguli identificate includ:

utilizarea substanțelor dezinfectante cu termen de valabilitate depășit;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;

spații de producție cu depuneri aderente de impurități și reziduuri alimentare;

obstrucționarea accesului în scopul realizării actului de control;

comercializarea ouălor cu fisuri și impurități aderente;

produse de cofetărie cu mucegai.

Echipele de control au mai constatat:

lipsa graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice;

nerespectarea condițiilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele perisabile (ouă, creme tartinabile, prăjituri);

produse vegetale depreciate calitativ, cu urme de lovire sau strivire;

echipamente și ustensile uzate, cu rugină, impurități sau urme de arsură.

Președintele ANPC, Bekesi Csaba, a declarat că mandatul său se va concentra pe prevenirea problemelor, corectarea disfuncțiilor și creșterea respectării regulilor în economie. El a subliniat că preluarea funcției implică asumarea serioasă a rolului de garant al drepturilor consumatorilor, punând în aplicare întreaga sa pregătire profesională.

Bekesi Csaba a menționat că experiența sa în sectorul public a fost definită de interacțiunea constantă cu cetățenii și de efortul de a înțelege nevoile și așteptările acestora. Această experiență a fost acumulată atât prin îndrumarea primită, cât și prin sprijinul oferit altor colegi.

Președintele ANPC a explicat că relevanța unei instituții publice derivă din capacitatea acesteia de a răspunde nevoilor comunității. El și-a propus ca ANPC să nu se concentreze exclusiv pe sancțiuni, ci să adopte o abordare proactivă, care să remedieze problemele și să încurajeze respectarea regulilor în economie. În plus, Bekesi Csaba a subliniat că implicarea instituției trebuie să fie vizibilă și percepută pozitiv de întreaga societate.