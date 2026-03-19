Prețul pâinii și al altor produse de panificație din România ar putea crește până la sfârșitul acestei luni cu până la 10%, din cauza scumpirii carburanților și a lipsei unor măsuri guvernamentale pentru susținerea industriei alimentare, a spus Aurel Popescu, președintele organizației patronale Rompan.

El a explicat, într-un interviu acordat pentru „Agerpres”, că Guvernul Bolojan nu a luat în calcul situația industriei alimentare și că este o problemă serioasă. Popescu a spus că firmele din domeniu suportă costurile și că cheltuielile cu energia reprezintă 15–20% din costul total al produselor, deci nu pot menține prețurile la fel mult timp. El a menționat că firmele deja calculează creșterile de costuri și că, foarte curând, vor fi nevoite să ajusteze prețurile, probabil până la sfârșitul lunii.

Potrivit lui Popescu, scumpirea pâinii ar putea fi de aproximativ 5–10%, dar ar putea fi mai mare dacă prețul motorinei ajunge între 12 și 15 lei pe litru.

„Se pare că da (să ne aşteptăm la scumpirea pâinii şi a produselor de panificaţie n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară şi este foarte grav ceea ce se întâmplă. (…) Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetăţeanului. Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preţ de cost şi atunci nu putem susţine treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut şi foarte curând o să trebuiască să ieşim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârşitul lunii, cred, maxim. În momentul de faţă cred că este cu o cifră, dar dacă se preconizează ce se spune, că e 12 – 15 lei litrul de motorină, se schimbă datele problemei şi nu vreau să arunc în aer nu ştiu ce”, a menționat Popescu.

Pentru a reduce efectele asupra consumatorilor, Rompan a propus Guvernului Bolojan mai multe soluții: reducerea accizelor și a TVA la combustibil, accesul industriei alimentare la energie la preț de producător și acordarea de scheme de sprijin asemănătoare celor pentru alte domenii.

Popescu a explicat că au sugerat trei variante: prima, reducerea accizelor și a TVA la combustibil pentru toată lumea; a doua, ca industria să cumpere energie direct de la producători ca Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Romgaz, la preț de producător, pentru a menține prețurile alimentelor stabile; și a treia, reducerea prețului la pompă și acordarea de tichete pentru industria alimentară, similar cu cele oferite agricultorilor sau transportatorilor.

Popescu participă la Sibiu la cea de-a 17-a ediție a târgului internațional GastroPan (19-21 martie), cel mai mare eveniment de panificație, cofetărie și alimentație publică din România.