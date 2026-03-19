În apropierea sărbătorilor pascale, primăriile au oportunitatea de a sprijini persoanele aflate în dificultate financiară prin acordarea tichetelor sociale „Paște 2026”. Nu există un cuantum standard și nici o obligație legală pentru unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri) de a acorda aceste ajutoare, astfel că fiecare administrație poate decide dacă oferă sprijin, și în ce valoare, sau dacă nu oferă deloc.

Un exemplu în acest sens este orașul Techirghiol, unde pensionarii și persoanele cu handicap pot beneficia de tichete sociale în valoare de 100 de lei, înainte de Paște. Sprijinul este destinat persoanelor cu venituri lunare mai mici de 1.500 de lei. Persoanele vulnerabile din toate orașele României sunt sfătuite să se adreseze primăriilor de domiciliu pentru a afla dacă pot beneficia de astfel de forme de sprijin în perioada sărbătorilor.

Primăria orașului Techirghiol, prin Direcția de Asistență Socială, a anunțat că tichetele sociale vor fi acordate în perioada sărbătorilor pascale din anul 2026. Cererile pot fi depuse între 23 martie și 9 aprilie 2026. Tichetele au o valoare de 100 de lei și sunt destinate persoanelor majore care fac parte din categorii vulnerabile. Pentru a beneficia de sprijin, solicitanții trebuie să aibă un venit net lunar care să nu depășească 1.500 de lei, conform informațiilor furnizate de primărie.

Depunerea cererilor se face la Direcția de Asistență Socială, însoțite de documentele justificative necesare. Instituția își desfășoară activitatea în incinta Casei de Cultură „Constantin Tănase” din Techirghiol, la etajul I. Pentru acordarea tichetelor sociale, solicitanții trebuie să completeze o cerere pe propria răspundere, formular disponibil la sediul Direcției.

De altfel, în orașul Ghimbav, administrația locală a lansat campania „Pentru Suflet”. Prin intermediul acestei inițiative, persoanele eligibile vor primi tichete sociale în valoare de 250 de lei, acordate înainte de Paște. Programul este gestionat de Direcția de Asistență Socială și are ca scop sprijinirea locuitorilor cu dificultăți financiare.

Pentru a beneficia de aceste tichete, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în Ghimbav și să se încadreze în una dintre următoarele categorii: pensionari cu pensii de până la 2.000 de lei pe lună, persoane singure fără venit sau cu venit net de cel mult 700 de lei, familii în care venitul net pe membru nu depășește 700 de lei, persoane cu handicap (grad mediu, accentuat sau grav), inclusiv cele cu asistent personal, sau beneficiari ai venitului minim de incluziune (VMI).

Cererile pentru acordarea tichetelor sociale se depun la sediul Primăriei din Ghimbav, situat pe strada Lungă nr. 1, în perioada 16 martie – 6 aprilie 2026. Programul de depunere este de luni până joi între orele 08:00 și 16:30 și vineri între orele 08:00 și 14:00. Solicitanții trebuie să prezinte documente justificative care să ateste veniturile și situația socială, pentru ca Direcția de Asistență Socială să poată evalua eligibilitatea și să acorde sprijinul corespunzător.