Florin Manole a explicat că modul de finanțare al pachetului de solidaritate nu trebuie interpretat ca o măsură împotriva magistraților, ci ca o decizie administrativă în contextul bugetar actual.

„Nu are o cheie partinică, nici propunerea noastră, nici modul în care va fi finanțată, nici de antagonizarea unor clase sociale și așa mai departe”, a spus Manole, într-o intervenție la B1 TV.

Ministrul a subliniat că pachetul are ca obiectiv sprijinirea a peste 3 milioane de familii afectate de situația economică.

Anunțul vine după ce premierul Ilie Bolojan a confirmat că a fost găsită o formulă pentru includerea măsurilor în buget, fără majorarea deficitului.

„Variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți”, explica Bolojan.

Pachetul prevede acordarea unor sprijinuri financiare diferențiate pentru pensionari, în funcție de nivelul veniturilor.

„Pentru pensii de până la 1.500 de lei vom acorda un sprijin de 1.000 de lei în două tranșe egale, câte 500 de lei. Pentru pensionarii care au pensii între 1.500 și 2.000 de lei sprijinul este tot în două tranșe egale de câte 400 de lei, adică 800 de lei în total. Iar pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei sprijinul este în sumă de 600 de lei în două tranșe de 300 de lei”, explică Florin Manole.

Ministrul a detaliat și măsurile destinate copiilor cu dizabilități, unde sprijinul financiar va crește semnificativ.

„În primul rând copii cu dizabilități, aici avem mai multe praguri de venituri, dar exemplul pe care l-am folosit cel mai des este că vom crește, de exemplu, pentru copii care au cele mai mici beneficii, 80 de lei pe lună. Vom crește până aproape de 200 de lei pe lună sprijinul”.

Pentru familiile monoparentale, majorările vor varia în funcție de numărul de copii.

„De cele mai multe ori este vorba de mame care au unu, doi, trei copii în îngrijire. Și aici vom avea o creștere consistentă în procent pentru că ele sunt foarte mici, dar e vorba de 50, 100, 150 de lei pe lună în funcție de numărul de copii. Adică o mamă cu un copil va primi 50 de lei în plus după aceste modificări, cu 2 copii va primi 100 de lei în plus și tot așa”.

Un alt element al pachetului vizează majorarea tichetelor pentru grădiniță.

„Este o politică publică mai veche în care se acordă un sprijin, acum cuantumul său este dacă nu mă înșel de 133 de lei pe lună. Aici mergem aproape de o dublare a acestui sprijin. Este vorba de un sprijin care se acordă exclusiv în perioada grădiniței, adică în lunile de grădiniță și este condiționat de prezența la grădiniță”.

Ministrul Muncii a dat asigurări că întregul pachet social va fi implementat, inclusiv măsurile legate de contribuțiile pentru mame.