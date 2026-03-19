Ministrul Muncii a clarificat situația privind contribuția de sănătate pentru mame, precizând că această măsură nu a fost abandonată, ci face parte din același set de politici sociale negociate în coaliție.

„În timpul ședinței eu mă aflam la o întâlnire cu sindicatele din asistență socială. N-am participat la ședință, dar din informațiile mele, pachetul social este în integralitate acceptat și că se va folosi soluția legislativă și pentru CASS-ul pentru mame. A fost dintotdeauna în același pachet, iar pachetul acesta va fi adoptat în integralitate”, a declarat Florin Manole.

Pachetul de solidaritate nu se limitează doar la mame, ci include și alte categorii considerate vulnerabile, precum persoanele cu venituri reduse, familiile cu copii sau persoanele cu dizabilități.

Autoritățile urmăresc prin aceste măsuri să ofere un sprijin financiar adaptat situației economice actuale.

Coaliția formată din PSD, PNL, USR și UDMR, sub coordonarea liderilor Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, a decis să nu includă în legea bugetului de stat măsura privind eliminarea contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, potrivit stiripesurse.

Propunerea, susținută de PSD și care viza aproximativ 150.000 de beneficiare, fusese adoptată anterior ca amendament în comisiile parlamentare de specialitate.

În urma negocierilor, liderii coaliției au convenit ca această facilitate să nu fie introdusă prin legea bugetului, ci să fie reglementată ulterior prin modificarea Codului Fiscal. Astfel, măsura rămâne în discuție, dar nu va produce efecte imediate.

Potrivit unor surse politice, nu a fost stabilit un calendar clar pentru adoptarea acestei modificări, ceea ce înseamnă că scutirea de la plata CASS pentru mame rămâne, deocamdată, doar la nivel de intenție.

Decizia coaliției afectează direct aproximativ 150.000 de mame aflate în concediu de creștere a copilului, care ar fi beneficiat de eliminarea contribuției la sănătate.

Amânarea aplicării măsurii generează incertitudine, în condițiile în care nu există un termen clar pentru implementarea acesteia.

În paralel, procesul de adoptare a bugetului pentru 2026 merge mai departe. Parlamentul urmează să se reunească joi seara, după ora 19:30, pentru a începe dezbaterile în plenul reunit asupra amendamentelor și articolelor din legea bugetului.

Decizia privind scutirea CASS reflectă tensiunile și compromisurile din interiorul coaliției, pe fondul presiunilor legate de echilibrul bugetar.