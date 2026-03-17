Asociația Română a Băncilor (ARB) avertizează că în ultima perioadă au fost identificate mai multe tentative de fraudă în mediul antreprenorial, în care atacatorii s-au prezentat drept reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau ai unor instituții bancare.

Potrivit reprezentanților ARB, aceste persoane invocă diferite situații precum rambursări de TVA, restituiri ale contribuțiilor la sănătate sau presupuse datorii către ANAF. Sub acest pretext, ei încearcă să obțină acces la aplicațiile de Internet Banking ale companiilor.

Metodele utilizate includ solicitarea de partajare a ecranului sau convingerea victimelor să furnizeze datele de autentificare ori să efectueze transferuri către conturi indicate de fraudatori.

Reprezentanții Asociației Române a Băncilor arată că infractorii exploatează încrederea pe care mediul de afaceri o are în instituțiile publice și în sectorul bancar.

Aceștia folosesc tehnici de inginerie socială și contactează telefonic reprezentanții companiilor sau trimit linkuri care par a proveni de la instituții oficiale. Sub pretextul oferirii de sprijin, victimele sunt convinse să instaleze aplicații sau să ofere acces la dispozitivele utilizate pentru operațiuni bancare.

În urma acestor acțiuni, atacatorii pot realiza transferuri din conturile firmelor, fără ca acestea să își dea seama imediat de fraudă.

„Infractorii exploatează încrederea mediului de afaceri în instituţiile publice şi în sectorul bancar, utilizând tehnici de inginerie socială pentru a determina victimele să ofere acces la conturi sau la dispozitivele utilizate pentru operaţiuni bancare. Fraudatorii contactează telefonic reprezentanţii companiilor sau trimit link-uri false care par a veni de la instituţiile publice, pretinzând că reprezintă ANAF şi CNAS, şi invocă proceduri de rambursare de TVA sau a contribuţiilor la sănătate, respectiv datorii către ANAF. Sub pretextul acordării de sprijin, victimele sunt manipulate să instaleze aplicaţii şi să ofere acces la telefonul mobil şi/sau la laptop. În urma acestor acţiuni, infractorii pot realiza transferuri din conturile companiilor fraudate”, arată ARB.

Asociația Română a Băncilor recomandă firmelor să fie atente la orice solicitare primită în numele instituțiilor publice sau al băncilor și să verifice autenticitatea acestora doar prin canale oficiale.

Reprezentanții companiilor sunt sfătuiți să nu ofere acces la aplicațiile de Internet sau Mobile Banking, să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute și să nu furnizeze date bancare, parole sau coduri de securitate.

De asemenea, este recomandat să nu fie accesate linkuri primite din surse suspecte și să fie tratate cu prudență orice solicitări urgente sau neobișnuite.

În situația în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă sau dacă o companie a devenit deja victimă, ARB recomandă contactarea imediată a băncii și sesizarea autorităților competente.

Totodată, instituția subliniază că băncile și instituțiile publice nu solicită acces la aplicațiile de Internet Banking, la ecranul dispozitivului sau instalarea unor aplicații pentru verificări sau rambursări.

Pentru informații suplimentare și ghiduri despre prevenirea fraudelor, companiile pot consulta platforma Siguranța Online, unde sunt prezentate principalele tipuri de atacuri și metodele de protecție.