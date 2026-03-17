Clienții din România sunt vizați din nou de escrocherii online sofisticate, iar ING Bank avertizează asupra fraudei prin impersonare, o metodă prin care infractorii se dau drept angajați ai băncii, polițiști sau chiar reprezentanți ANAF.

Scopul lor este să obțină date bancare sensibile sau să determine victimele să transfere bani.

Frauda prin impersonare presupune pretinderea că escrocii sunt reprezentanți ai unor instituții de încredere pentru a manipula victimele.

Aceștia folosesc tehnici de spoofing – numere de telefon și adrese de e-mail care par identice cu cele oficiale – pentru a crea senzația de urgență și a presa clientul să acționeze rapid.

Banca mai spune care sunt scopurile fraudatorilor atunci când apelează la această tehnică:

Să obțină accesul neautorizat la contul tău și să facă ce vor cu banii.

Să te determine să investeşti în platforme false sau chiar să le transferi direct bani.

Să-ţi fure identitatea și să folosească datele tale personale în mod fraudulos sau să te şantajeze.

Să te convingă să instalezi aplicaţii care le permit controlul asupra dispozitivului tău de la distanță.

Pentru a recunoaște o tentativă de fraudă, ING Bank recomandă:

Verifică apelurile primite : Închide apelul și sună direct la numărul oficial al băncii.

Nu oferi date confidențiale : Coduri de acces, parole sau detalii bancare nu trebuie comunicate nimănui.

Evita link-urile și aplicațiile suspecte : Nu accesa link-uri trimise prin SMS, WhatsApp sau e-mail.

Analizează modul de adresare : Angajații băncii folosesc numele și prenumele clientului, în timp ce atacatorii sunt vagi.

Nu transfera bani la cererea telefonică : Nicio autoritate nu va solicita transferuri de bani prin telefon.

Verifică adresa de e-mail oficială: Mesajele de la bancă sunt întotdeauna trimise de domenii verificate.

O metodă actuală implică cupoane de privatizare, dar escrocii continuă să dezvolte noi trucuri. În trecut, banca a mai emis avertismente privind fraudele online, subliniind că infractorii folosesc și rețelele sociale pentru a atrage și păcăli victimele.