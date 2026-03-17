Elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026 la Matematică au avut de rezolvat un total de 18 exerciții și probleme, concepute pentru a evalua atât cunoștințele de bază, cât și capacitatea de gândire logică și raționament geometric.

Proba a fost împărțită în trei mari subiecte:

Subiectul I a cuprins cinci itemi de tip grilă și un exercițiu în care elevii trebuiau să decidă dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul II a fost format integral din itemi de tip grilă, majoritatea cerințelor vizând noțiuni de geometrie.

Subiectul III a solicitat redactarea completă a rezolvărilor, inclusiv un exercițiu de geometrie în spațiu bazat pe un tetraedru regulat.

Punctajul maxim pentru proba de Matematică este de 100 de puncte, din care 90 de puncte sunt alocate rezolvării subiectelor, iar 10 puncte se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Subiectele exacte și baremele de corectare sunt publicate în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro.

Conform calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate pe 30 martie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat pentru a proteja datele personale ale elevilor. Fiecare candidat este identificat printr-un cod unic, iar listele publicate de școli și inspectorate includ codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală și eventuale mențiuni speciale, cum ar fi „absent” sau „eliminat din examen”.

Rezultatele simulării sunt folosite pentru analiza performanțelor elevilor și pentru luarea de măsuri de îmbunătățire a pregătirii școlare înainte de examenele din vară. Discuțiile se desfășoară la nivelul clasei, în ședințe cu părinții sau în consiliul profesoral. Notele nu pot fi contestate și, în mod normal, nu se trec în catalog.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Simulare Evaluare Națională 2026. Marți, 17 martie 2026, elevii de clasa a VIII-a din întreaga țară participă la simularea Evaluării Naționale 2026, susținând proba de Matematică. Potrivit informațiilor oficiale transmise de inspectoratele școlare județene, simularea se desfășoară în peste 4.500 de școli, în timp ce în 127 de unități de învățământ aceasta nu este organizată.

Proba de Matematică începe la ora 9:00, iar elevii trebuie să fie prezenți în sălile de examen până la 8:30. Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de două ore, calculat din momentul distribuirii acestora tuturor candidaților prezenți.

Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate marți, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”. Elevii și părinții pot accesa materialele pentru a verifica corectitudinea rezolvărilor.

Elevii nu au voie să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, telefoane mobile sau notițe care ar putea facilita rezolvarea subiectelor.

Nerespectarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă, iar elevii prinși vor fi eliminați din examen, lucrarea lor primind nota 1.

Luni, 16 martie, la simularea probei de Limba și literatura română, au fost prezenți peste 145.200 de elevi, iar 11.800 de elevi au absentat. Un singur elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

De asemenea, ministerul a informat că 104 unități de învățământ nu au desfășurat simularea, elevii de clasa a VIII-a din aceste școli fiind peste 5.200.

Miercuri, 18 martie 2026, va avea loc proba de limba și literatura maternă, destinată elevilor aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Anul acesta, simularea Evaluării Naționale se desfășoară în peste 4.500 de școli, însă în 127 de unități nu are loc, după ce sindicatele au recomandat profesorilor să nu participe din cauza nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate.

Aproximativ 5.000 de profesori sunt înscriși ca evaluatori pentru Limba română, 4.500 pentru Matematică și 300 pentru limba maternă.

Elevii se pregătesc deja pentru Evaluarea Națională din luna iunie, conform calendarului oficial:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie 2026, iar notele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.