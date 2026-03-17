Simularea examenului de Bacalaureat reprezintă, în fiecare an, unul dintre reperele importante pentru elevii aflați în ultimul an de liceu. Testarea îi vizează pe elevii din clasele a XII-a și a XIII-a și are rolul de a le oferi o evaluare clară a nivelului de pregătire înaintea examenului final.

Organizată de Ministerul Educației, simularea le permite candidaților să își verifice cunoștințele acumulate până în acel moment și să identifice eventualele lacune. În funcție de rezultatele obținute, elevii își pot adapta strategia de învățare pentru perioada rămasă până la examenul propriu-zis.

Calendarul simulării la examenul de Bacalaureat este urmărit atent atât de elevi, cât și de profesori și părinți. Acesta stabilește datele exacte ale probelor scrise, disciplinele la care se susțin testările și momentul în care sunt comunicate rezultatele.

Respectarea calendarului este importantă pentru organizarea eficientă a pregătirii și pentru reducerea presiunii resimțite de elevi înaintea examenului final.

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 este organizată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării și reprezintă o etapă importantă pentru elevii din anii terminali de liceu. Testarea le oferă candidaților o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de examenul final.

Potrivit ordinului oficial privind organizarea examenului național de bacalaureat 2026, simularea probelor scrise va avea loc în perioada 23 – 26 martie 2026. În aceste zile, elevii vor susține testările în condiții similare celor din sesiunea de vară a examenului.

Simularea la examenul național de Bacalaureat 2026 începe pe 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 16 aprilie 2026. Acestea vor include notele obținute de elevi la probele scrise și oferă un feedback util înainte de examenul național propriu-zis.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

La simularea Bacalaureatului 2026 sunt incluse următoarele discipline:

limba și literatura română;

limba și literatura maternă (pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale);

matematică;

istorie;

fizică;

chimie;

biologie;

informatică;

geografie;

logică, argumentare și comunicare;

psihologie;

economie;

sociologie;

filosofie.

Programele pentru simularea probelor scrise la Bacalaureat 2026 sunt publicate oficial și pot fi consultate în format electronic. Este important ca elevii să verifice materia exactă inclusă în simulare, pentru a-și organiza eficient pregătirea.

Calendarul complet pentru Bacalaureat 2026 include două sesiuni: iunie–iulie și iulie–august.

BAC sesiunea iunie – iulie 2026

Probele de competențe:

2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a

8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Probele de competențe:

14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune (inclusiv cei cu corigențe)

3 – 4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

4 – 5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

5 – 6 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

6 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)