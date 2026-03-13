Ilie Bolojan a fost întrebat cum comentează situația creată după ce unele unități de învățământ au decis să nu participe la simularea examenului. În răspunsul său, premierul a subliniat că atât autoritățile, cât și profesorii au o responsabilitate profesională atunci când lucrează în serviciul public.

Șeful Executivului a arătat că persoanele care ocupă funcții publice, indiferent de nivelul acestora, trebuie să trateze cu responsabilitate activitatea pe care o desfășoară. În opinia sa, această responsabilitate este valabilă și în cazul profesorilor, având în vedere rolul pe care îl au în sistemul de educație și impactul direct asupra elevilor.

„În afară de discuţiile care sunt în această zonă, consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, şi a dascărilor, ca atunci când suntem în serviciu public, pe o funcţie mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a spus şeful Executivului.

Premierul a amintit și despre măsurile adoptate anul trecut privind creșterea normei didactice pentru profesori. Potrivit acestuia, aceste decizii nu au fost populare în rândul cadrelor didactice, însă nemulțumirile legate de astfel de măsuri nu ar trebui să conducă la acțiuni care afectează elevii.

„Sigur că măsurile de creştere a normei didactice de anul trecut n-au fost populare, dar una este acest lucru şi alta este să generezi acţiuni care afectează copiii”, a mai spus Bolojan.

Declarațiile vin în contextul unui protest al profesorilor care se manifestă prin refuzul de a organiza simulările examenului național. Potrivit datelor anunțate vineri de Ministerul Educației, aproape 130 de școli din România nu vor organiza simularea pentru Evaluarea Națională din cauza acestui boicot.

Simulările sunt programate să aibă loc săptămâna viitoare și reprezintă o etapă importantă de pregătire pentru elevii care urmează să susțină examenul de Evaluare Națională la finalul clasei a VIII-a. În mod obișnuit, aceste testări au rolul de a-i familiariza pe elevi cu structura examenului și de a le oferi profesorilor o imagine asupra nivelului de pregătire înainte de examenul propriu-zis.

Informația a fost anunțată vineri de Ministerul Educației, care a prezentat date privind modul în care unitățile de învățământ se pregătesc pentru testările programate în această perioadă.

Potrivit ministerului, simularea se va desfășura în majoritatea unităților de învățământ. Conform datelor centralizate, în 4.527 de școli, reprezentând 97,27% din total, testările vor fi organizate conform programului stabilit. În același timp, în 127 de unități de învățământ simularea nu va avea loc, aceste școli reprezentând 2,73% din totalul unităților implicate în proces. Situația apare pe fondul unui protest al profesorilor, care au decis să boicoteze organizarea simulărilor.

Ministerul Educației a prezentat și date referitoare la profesorii evaluatori înscriși pe platforma dedicată corectării lucrărilor. Aproximativ 5.000 de evaluatori s-au înscris pentru proba de limba română, în jur de 4.500 pentru proba de matematică și aproximativ 300 pentru proba de limba maternă.

De asemenea, autoritățile au anunțat că aproximativ 77.000 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel de județ înaintea simulării naționale. Calendarul stabilit de Ministerul Educației arată că simularea Evaluării Naționale se desfășoară în perioada 16–18 martie. După această etapă, urmează simularea examenului de Bacalaureat, programată în intervalul 23–26 martie.

Tensiunile din sistemul de învățământ au fost semnalate încă de marți de către sindicatele din educație, care au avertizat că simulările examenelor naționale ar putea fi serios perturbate.

Potrivit sindicaliștilor, rezultatele referendumului organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret arată un nivel foarte ridicat de nemulțumire în rândul angajaților din sistemul de învățământ.

Datele prezentate de sindicate indică faptul că peste 73.000 de angajați din educație, reprezentând mai mult de jumătate dintre profesorii membri de sindicat, au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale.

În același timp, peste 40.000 de angajați din sistem, aproximativ 28% dintre cei consultați, au optat direct pentru declanșarea unei greve în această perioadă.