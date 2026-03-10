Profesorii afiliați la două dintre cele mai mari organizații sindicale din educație au decis, în majoritate, să nu participe la simularea examenelor naționale, programată să înceapă săptămâna viitoare. Decizia a fost anunțată după centralizarea voturilor dintr-un referendum organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret„.

Potrivit datelor comunicate de cele două federații, peste 73.000 de angajați din sistemul de învățământ au semnat pentru neparticiparea la simulări. Numărul reprezintă mai mult de jumătate dintre profesorii sindicalizați din aceste organizații, ceea ce indică un nivel ridicat de mobilizare în rândul cadrelor didactice.

În cadrul aceluiași referendum, aproximativ 28% dintre participanți – adică în jur de 40.000 de persoane – au ales varianta unei greve. Această opțiune ar putea duce la o amplificare a tensiunilor dintre sindicate și autoritățile din educație, mai ales în contextul apropierii examenelor naționale.

„Rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ”, au transmis federațiile sindicale după finalizarea consultării interne.

Profesorii și liderii sindicali susțin că decizia de a boicota simulările este alimentată de modul în care acestea sunt organizate în școli. Potrivit reprezentanților FSLI și „Spiru Haret”, inspectoratele școlare și directorii unor unități de învățământ ar fi recurs la practici considerate abuzive pentru a asigura desfășurarea testărilor.

Sindicaliștii afirmă că, în unele cazuri, conducerea școlilor ar fi modificat modul de organizare a sălilor de examen, crescând numărul elevilor și reducând personalul din comisii. Aceste decizii ar încălca procedurile stabilite pentru desfășurarea simulărilor.

„Măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”, au transmis reprezentanții sindicatelor.

În opinia acestora, modificările ar transforma simulările într-un exercițiu lipsit de relevanță pedagogică și administrativă. Liderii sindicali susțin că testările devin astfel doar o formalitate, fără impact real asupra pregătirii elevilor.

„Aceste măsuri transformă testările într-un proces „pur formal și irelevant”, într-un context în care „interesul elevilor este extrem de scăzut”, au susținut sindicaliștii.

Profesorii din organizațiile sindicale au semnalat încă de luni că în multe școli ar exista presiuni asupra personalului pentru a participa la organizarea simulărilor. Reprezentanții sindicatelor au vorbit despre un climat tensionat în unele unități de învățământ.

Potrivit acestora, directorii sau conducerea unor școli ar fi încercat să convingă cadrele didactice să participe la activități, în ciuda poziției exprimate de sindicate. Situația a fost descrisă de liderii sindicali drept fără precedent în ultimii ani.

„presiuni și intimidări nemaiîntâlnite”, au afirmat reprezentanții federațiilor sindicale despre modul în care se încearcă organizarea simulărilor.

Sindicatele susțin că refuzul profesorilor de a participa la aceste testări reprezintă o formă de protest care nu implică pierderi salariale, dar care transmite un semnal clar autorităților din educație.

„A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic”, au precizat liderii sindicali.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” avertizează că neparticiparea la simulări ar putea fi doar prima etapă a unor acțiuni de protest mai ample. Organizațiile au anunțat că există posibilitatea organizării unei mișcări sindicale de amploare spre finalul anului școlar, chiar în perioada desfășurării examenelor naționale propriu-zise.

Situația rămâne incertă în școlile în care nu toți angajații sunt membri de sindicat, iar până în prezent Ministerul Educației nu a anunțat măsuri concrete ca răspuns la decizia profesorilor.