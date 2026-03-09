Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a spus luni că va organiza un „manifest pentru educație” sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:00, în Piața Victoriei din București. Acțiunea este o reacție la intenția Guvernului Bolojan de a da Ministerului Educației și Cercetării mai puțini bani decât anul trecut.

Studenții au explicat că educația a fost afectată de mai multe măsuri de austeritate luate încă de anul trecut, care au influențat drepturile și condițiile lor de studiu.

Ei au spus că printre aceste măsuri se numără reducerea transportului feroviar doar între domiciliu și universitate, scăderea fondului de burse și protecție socială cu aproximativ 52%, eliminarea burselor pentru studenții care plătesc taxă și finanțarea burselor doar în timpul activităților didactice, nu pe tot anul. Toate acestea fac viața financiară mai grea pentru studenți și afectează accesul echitabil la educație.

Studenții au mai zis că deciziile Guvernului Bolojan din ultimul an au avut efecte importante asupra întregului sistem de învățământ, afectând atât școlile, cât și universitățile. Ei consideră că reducerile de finanțare și politicile de austeritate au creat dificultăți în plus pentru elevi, studenți și profesori, agravează problemele existente și pun în pericol condițiile de învățare adecvate.

ANOSR a făcut un apel către studenții din toată țara și către toată comunitatea din educație să participe la manifest, pentru a transmite un mesaj clar că educația are nevoie de o finanțare corectă. Organizațiile studențești membre ANOSR au anunțat că, în perioada următoare, vor organiza acțiuni similare și în celelalte orașe universitare, pentru a arăta solidaritate între studenți.

În același timp, partidele politice din coaliția de guvernare discută în această perioadă despre buget, iar după ce vor termina discuțiile, Legea bugetului va fi trimisă spre aprobare în Parlament.