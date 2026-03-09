Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 9 martie, că subiectul creșterii prețurilor la carburanți nu figurează pe agenda ședinței coaliției de guvernare, însă a apreciat că premierul Ilie Bolojan ar trebui să facă o informare pe această temă.

Liderul social-democrat a vorbit și despre contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței privind reforma în administrație, susținând că actul normativ rămâne în vigoare și își produce efectele până la o decizie a judecătorilor constituționali.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, dacă intenționează să solicite o discuție în cadrul coaliției despre scumpirea carburanților. Liderul PSD a afirmat că, deși tema nu se află pe agenda oficială a întâlnirii, consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să prezinte o informare în acest sens, pentru clarificarea situației.

„Probabil prim-ministrul ar trebui să facă o informare pe treaba asta. Dar nu e pe agendă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a fost chestionat și în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței privind reforma administrației publice.

Sorin Grindeanu a susținut că actul normativ este în continuare în vigoare și produce efecte, chiar dacă a fost atacat la CCR. Potrivit liderului social-democrat, simplul fapt că ordonanța a fost contestată nu suspendă aplicarea acesteia.

„E în vigoare. Ordonanţa e în vigoare, îşi produce efectele chiar dacă a fost atacată, e în vigoare”, a afirmat președintele PSD.

În același context, Sorin Grindeanu a făcut referire și la o consultare pe care a inițiat-o pe pagina sa personală de Facebook. El a precizat că demersul a avut un caracter strict personal și că a urmărit doar să afle opinia oamenilor, fără legătură cu o consultare oficială a partidului.

Liderul PSD a subliniat că formațiunea politică va organiza propriile consultări separate.

„Asta am vrut să fac eu pentru mine pe canalul meu personal, să iau pulsul, nu are nicio legătură cu consultarea pe care partidul o va face”, a fost explicația sa.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că nemulțumirile social-democraților legate de proiectul de buget au rămas aceleași. El a precizat că documentul sau, mai exact, proiectul de buget a fost transmis duminică seara către reprezentanții partidului.

În același timp, liderul PSD a menționat că nu a avut recent o discuție cu președintele Nicușor Dan.

„Aseară târziu ne-au trimis bugetul sau proiectul de buget, ca să fiu mai exact”, a indicat Grindeanu.

Reamintim că întreaga controversă privind reforma administrației a reapărut după ce Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență a Guvernului care prevede reducerea cu 10% a posturilor din administrațiile locale și județene. Actul normativ a fost adoptat recent de Executiv după un acord în coaliția de guvernare.

Instituția Avocatului Poporului a criticat dur măsurile incluse în ordonanță, argumentând că acestea ar putea genera efecte sociale semnificative. Potrivit instituției, actul normativ ar transforma cetățeanul dintr-un subiect de drept cu demnitate intangibilă într-un instrument de ajustare fiscală.

În sesizarea transmisă Curții Constituționale se arată că ordonanța ar putea încălca prevederile articolului 1 alineatul 3 din Constituție, care definește România ca stat de drept și garantează respectarea demnității umane și a drepturilor cetățenilor.

De asemenea, Avocatul Poporului susține că măsurile ar putea afecta dreptul la proprietate, protecția socială și drepturile persoanelor cu handicap.