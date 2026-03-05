PSD boicotează ședința CGMB programată pentru 6 martie, anunță Daniel Băluță, șeful PSD București
Partidul Social Democrat a anunțat că grupul consilierilor generali social-democrați nu va participa la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) programată pentru 6 martie, ca formă de protest față de conduita Primăriei Capitalei. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj transmis de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a criticat dur administrația primarului general, acuzând lipsa de reforme și investiții și blocaje administrative repetate.
Daniel Băluță a subliniat că în viziunea primarului general, Ciprian Ciucu, democrația este suprimată, iar cenzura se instalează treptat. El a precizat că nu există preocupări reale pentru reducerea anvelopei salariale, care ajunge la 15 milioane de euro pe lună, sau pentru implementarea unor proiecte de investiții importante.
Printre acestea, primarul Sectorului 4 a menționat pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median și punerea în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului, toate fiind amânate sub pretextul campaniei electorale.
Daniel Băluță a mai afirmat că primarul general și aparatul său nu și-au respectat obligațiile legale, neelaborând rapoartele de specialitate în termenul prevăzut de Codul administrativ, ceea ce contribuie, în opinia sa, la perpetuarea unor practici care afectează sute de mii de bucureșteni, inclusiv prin furnizarea de apă călâie sau lipsa căldurii în locuințe pe timpul iernii.
El a mai criticat conduita lui Nicușor Ciucu și a „armatei de drone kamikaze”, susținând că interesele financiare ale acestora prevalează asupra cinstei și onoarei.
Partidul Social Democrat pregătește o ședință extraordinară pe 10 martie
În mesajul transmis de PSD, se arată că grupul consilierilor nu va bloca funcționarea Bucureștiului și va continua să vină cu proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor.
De asemenea, PSD a anunțat că va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB din 10 martie toate proiectele necesare funcționării Primăriei Capitalei, alături de cele deja depuse, și a făcut apel către celelalte forțe politice să se alăture demersului.
Potrivit postării oficiale pe pagina de Facebook a PSD București, inițiativa vizează stoparea „derapajului baronului Ciucu și al armatei lui”, dar și asigurarea că bucureștenii nu vor plăti pentru servicii pe care nu le-au primit.
În anexă la comunicat, se menționează că proiectele de hotărâre care urmează să fie introduse în ședința extraordinară vor fi acelea propuse de consilierii PSD și PUSL, demonstrând astfel angajamentul partidului de a propune soluții concrete pentru administrația Capitalei.
Postarea integrală de pe pagina organizației de București a PSD
„Daniel Băluță, președinte PSD Bucuresti:
𝐈̂𝐧𝐚̆𝐛𝐮𝐬̦𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐳𝐮𝐫𝐚 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩 𝐬𝐚̆ 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐞 𝐢̂𝐧 𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝 𝐢̂𝐧 𝐯𝐢𝐳𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥.
Reformă nu există și nicio altă preocupare concretă de a reduce anvelopa salarială de la 15 milioane de euro pe lună la 5 milioane de euro.
Investiții nu există. Pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median, punerea în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului, toate s-au topit în ceața campaniei electorale, în timp ce baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni.
Nici după o lună de zile, primarul general și aparatul lui nu și-au îndeplinit obligațiile legale, și anume acelea de a redacta, în termen de 3 zile, așa cum prevede Codul administrativ, rapoartele de specialitate, dorind cu tot dinadinsul să perpetueze jaful, bătaia de joc și umilința la care sunt supuși sutele de mii de oameni care au primit apă călâie și au avut caloriferele înghețate în această iarnă.
Pentru baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze, însă, nu contează nimic. Vor bani cu orice preț. Nu există cinste, nu există onoare, iar în atare condiții îi asigur pe bucureșteni că vom folosi toate mijloacele necesare pentru a face dreptate, astfel încât oamenii să nu plătească ceea ce nu au primit.
În aceste condiții, grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de mâine, 6 martie a.c., în semn de protest față de această conduită iresponsabilă a primarului general, și facem apel la toate celelalte forțe politice să se asocieze acestui demers menit să stopeze derapajul baronului Ciucu și al armatei lui.
Ca forță politică responsabilă, Partidul Social Democrat va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB de marți, 10 martie a.c., convocată de către consilierii generali ai PSD și PUSL, toate proiectele necesare funcționării Primăriei Municipiului București, alături de cele pe care deja le-a depus.
Nu vom bloca niciodată funcționarea Bucureștiului. Ba mai mult decât atât, vom veni în permanență cu proiecte menite să facă viața oamenilor mai bună.
Și nu ne vom lăsa intimidați de cei care astăzi îi batjocoresc pe români.
𝐼𝑛 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑎̆, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎̆𝑠𝑒𝑠𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑎̆𝑟𝑎̂𝑟𝑒 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑃𝑆𝐷 𝑠̦𝑖 𝑃𝑈𝑆𝐿 𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑛𝑡̦𝑒𝑖 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 10 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑎.𝑐., 𝑎𝑙𝑎̆𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎”, se arată în mesajul postat astăzi pe pagina de Facebook a PSD București.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.