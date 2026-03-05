Partidul Social Democrat a anunțat că grupul consilierilor generali social-democrați nu va participa la ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) programată pentru 6 martie, ca formă de protest față de conduita Primăriei Capitalei. Decizia a fost comunicată printr-un mesaj transmis de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a criticat dur administrația primarului general, acuzând lipsa de reforme și investiții și blocaje administrative repetate.

Daniel Băluță a subliniat că în viziunea primarului general, Ciprian Ciucu, democrația este suprimată, iar cenzura se instalează treptat. El a precizat că nu există preocupări reale pentru reducerea anvelopei salariale, care ajunge la 15 milioane de euro pe lună, sau pentru implementarea unor proiecte de investiții importante.

Printre acestea, primarul Sectorului 4 a menționat pasajul de la Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median și punerea în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului, toate fiind amânate sub pretextul campaniei electorale.

Daniel Băluță a mai afirmat că primarul general și aparatul său nu și-au respectat obligațiile legale, neelaborând rapoartele de specialitate în termenul prevăzut de Codul administrativ, ceea ce contribuie, în opinia sa, la perpetuarea unor practici care afectează sute de mii de bucureșteni, inclusiv prin furnizarea de apă călâie sau lipsa căldurii în locuințe pe timpul iernii.

El a mai criticat conduita lui Nicușor Ciucu și a „armatei de drone kamikaze”, susținând că interesele financiare ale acestora prevalează asupra cinstei și onoarei.

În mesajul transmis de PSD, se arată că grupul consilierilor nu va bloca funcționarea Bucureștiului și va continua să vină cu proiecte menite să îmbunătățească viața locuitorilor.

De asemenea, PSD a anunțat că va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB din 10 martie toate proiectele necesare funcționării Primăriei Capitalei, alături de cele deja depuse, și a făcut apel către celelalte forțe politice să se alăture demersului.

Potrivit postării oficiale pe pagina de Facebook a PSD București, inițiativa vizează stoparea „derapajului baronului Ciucu și al armatei lui”, dar și asigurarea că bucureștenii nu vor plăti pentru servicii pe care nu le-au primit.

În anexă la comunicat, se menționează că proiectele de hotărâre care urmează să fie introduse în ședința extraordinară vor fi acelea propuse de consilierii PSD și PUSL, demonstrând astfel angajamentul partidului de a propune soluții concrete pentru administrația Capitalei.