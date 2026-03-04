Primăria Capitalei prioritizează 10 zone din Centrul Bucureștiului pentru regenerare urbană, proiectele urmând să înceapă în 2026

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că pregătesc din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureștiului și că au discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din cadrul Primăriei Municipiului București (PMB), precum și cu profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, pentru a prioritiza 10 dintre ele pentru proiecte de regenerare urbană.

Edilul a precizat că sunt vizate în special zone precum Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului Regal, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu și culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane, și că analiza și prioritizarea acestor zone sunt încă în desfășurare.

Potrivit lui Ciucu, au fost evaluate atât lucrările care se pot face rapid, cât și zonele care necesită reconfigurări mai complexe, inclusiv PUZ-uri de regenerare urbană, precum cel de pe Calea Victoriei și zona Palatului Regal. Primarul a explicat că primele proiecte vor fi implementate începând din acest an, iar altele vor necesita pași tehnici și birocratici suplimentari, precum documentații de urbanism, achiziții de proiectare și lucrări, și vor avea o durată mai mare.

El a subliniat că viziunea pentru zona centrală se bazează pe principii precum pietonalizarea, creșterea spațiilor verzi de calitate, aer mai curat și reducerea emisiilor, iar fiecare proiect va fi însoțit de dezbateri publice tematice. Ciucu a menționat, pe Facebook, că bugetul este un element esențial pentru realizarea acestor proiecte și a îndemnat bucureștenii să fie alături de administrație în implementarea lor.

„Pregătim din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureștiului. Am discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din PMB, dar și profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureștiului. Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfășurare. Am evaluat ce se poate face mai rapid pe reparații, care zone necestă reconfigurări, adică PUZ-uri de regenearare urbană (ex. Calea Victoriei/Palatul Regal). Primele vor fi implementante începand din acest an, următoarele necesită pasi tehnici și birocratici suplimentari (documentații de urbanism, achiziții de proiectare și lucrări etc.) și vor dura mai mult. Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince. Bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Fiți alături de mine!”, a scris Ciucu.

Săptămâna trecută, Ciucu a anunțat că lucrările de reparație la Podul Basarab, finalizat în 2011, vor fi demarate în luna aprilie, după ce timp de 15 ani podul nu a fost recepționat și nu a beneficiat de mentenanță. Edilul a explicat că pasajul se află într-o stare deplorabilă, cu infiltrații și multiple defecțiuni.

Potrivit lui Ciucu, a fost identificată o soluție legală pentru autorizarea lucrărilor necesare, iar certificatul de urbanism premergător emiterii autorizației de construire a fost deja emis. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții asocierii care a realizat lucrarea, companiile FCC și Webuild, au fost stabilite pașii concreți pentru demararea reparațiilor și a fost încheiată o tranzacție extrajudiciară pentru împărțirea responsabilităților: constructorul va remedia deficiențele de execuție, iar Primăria Capitalei va interveni asupra degradărilor produse de lipsa mentenanței.

Primarul a precizat că costurile exacte ale lucrărilor vor fi stabilite în perioada următoare, pe baza devizului întocmit de proiectant, și că intervențiile ar trebui să permită recepționarea podului spre sfârșitul acestui an.