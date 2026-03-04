Datele privind evoluția mediului de afaceri arată că presiunile financiare asupra companiilor continuă să fie ridicate. Dacă în luna ianuarie 2026 erau raportate peste 500 de dosare de insolvență, luna februarie aduce o creștere semnificativă, numărul total depășind 800 de cazuri.

Analiza indică o creștere de aproximativ 56% a dosarelor deschise într-o singură lună, semn că fenomenul insolvențelor rămâne prezent în economia românească și afectează companii din mai multe domenii de activitate.

Capitala rămâne zona cu cele mai multe firme care au intrat în procedură de insolvență. În februarie 2026 au fost înregistrate 205 dosare, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 58% comparativ cu aceeași perioadă din luna ianuarie.

Evoluția indică presiuni economice importante asupra mediului de afaceri din București, dar și faptul că o parte dintre companiile locale se confruntă cu dificultăți financiare semnificative.

Trendul ascendent al insolvențelor se regăsește și în alte regiuni ale României. Datele platformei de analiză financiară RisCo arată creșteri importante în mai multe județe.

De exemplu, în județul Arad numărul dosarelor de insolvență a crescut de la 9 în februarie 2025 la 33 în februarie 2026. În Bacău, creșterea este de la 8 la 25 de dosare, iar în Timiș de la 18 la 38 de cazuri.

Situații similare sunt raportate și în Dâmbovița sau Brăila, unde numărul firmelor care au intrat în insolvență a urmat același trend ascendent.

În alte județe creșterile sunt mai moderate. În Bihor, de exemplu, numărul dosarelor a urcat de la 46 în februarie 2025 la 51 în februarie 2026, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 11%. O evoluție similară se observă și în Cluj, unde dosarele au crescut de la 44 la 49 în aceeași perioadă.

Evoluția insolvențelor nu este uniformă la nivel național. În unele județe se observă scăderi semnificative ale numărului de dosare.

Printre zonele în care fenomenul este în recul se numără Neamț, Suceava și Olt. Cea mai mare scădere este raportată în județul Olt, unde numărul dosarelor s-a redus cu 54%, de la 13 în februarie 2025 la 6 în februarie 2026.

Scăderi sunt raportate și în alte județe:

Ialomița (-36%)

Suceava (-20%)

Neamț (-17%)

Vâlcea (-11%)

Ilfov (-9%)

Analiza arată că cele mai mari creșteri ale insolvențelor sunt înregistrate în anumite sectoare economice. Printre acestea se numără lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare pentru construcții, unde creșterea ajunge la aproximativ 163%.

De asemenea, creșteri semnificative sunt observate în domenii precum cultivarea plantelor nepermanente (aproximativ 85%), restaurante (circa 67%), transportul rutier de mărfuri și servicii de mutare (50%) sau comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate (31%).

În schimb, scăderi au fost raportate în sectorul comerțului cu ridicata specializat al altor produse, unde numărul cazurilor de insolvență a scăzut cu aproximativ 15%.