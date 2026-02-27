Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență în ianuarie 2026 a ajuns la 529, în creștere cu 36,69% față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 387 de cazuri, transmite ONRC.

Datele publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului indică un început de an dificil pentru mediul de afaceri, cu evoluții diferite de la un județ la altul și de la un sector de activitate la altul.

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 108, în ușoară creștere, cu 0,93%, față de prima lună a anului trecut. Capitala rămâne astfel principalul pol al insolvențelor, însă ritmul de creștere este moderat comparativ cu alte județe.

Pe următoarele locuri în clasament se află județul Cluj, cu 38 de insolvențe, în creștere cu 22,58%, Bihor – 28 de cazuri, în urcare cu 40%, Timiș – 23 (plus 9,52%), Ilfov – 21 (același nivel ca în ianuarie 2025) și Galați – 21, unde s-a consemnat cea mai spectaculoasă creștere procentuală, de 162,5%.

La polul opus, cele mai puține insolvențe au fost raportate în Caraș-Severin – 2 cazuri, față de 3 în ianuarie 2025, Mehedinți – 3 (față de 1), Mureș – 3 (față de 8) și Sălaj – 3 (față de 4).

Din punct de vedere al domeniilor de activitate, cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor – 85 de cazuri, în scădere cu 19,05% față de ianuarie 2025. Construcțiile au raportat 79 de insolvențe, în creștere cu 5,33%, iar sectorul transport și depozitare – 48 de cazuri, în ușoară scădere, de 2,04%.

Reamintim și că, potrivit datelor transmise de ONRC la începutul lunii februarie, în 2025, numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a ajuns la 19.586, în creștere cu 4,65% comparativ cu anul anterior.

Cele mai multe suspendări au fost înregistrate în București – 2.368 de companii, în creștere cu 5,15% față de 2024. Au urmat județele Cluj, cu 1.359 de firme suspendate (+16,95%), Iași (915, +7,52%), Bihor (889, +11,12%), Brașov (827, +0,61%), Neamț (784, +23,08%) și Timiș (753, +3,86%).

La polul opus s-au aflat județele Ialomița – 107 suspendări (-13,01%), Teleorman (115, -18,44%), Tulcea (128, -21,95%), Caraș-Severin (130, -17,72%) și Covasna (131, -5,76%). Cele mai mari creșteri procentuale au fost raportate în Gorj (+41,79%), Bacău (+25,74%) și Dolj (+23,91%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în Dâmbovița (-26,24%), Tulcea (-21,95%) și Teleorman (-18,44%).

Pe domenii, cele mai multe suspendări din 2025 au fost în comerțul cu ridicata și amănuntul – 2.559 de cazuri (-41,71% față de 2024), construcții – 1.057 (-37,38%) și activități profesionale, științifice și tehnice – 1.026 (-41,94%). În luna decembrie 2025 au fost raportate 1.925 de suspendări, cele mai multe în București și în județele Cluj, Bihor, Brașov, Iași și Ilfov.