Ciprian Ciucu a atras atenția că situația financiară și operațională a Societății de Transport București a devenit nesustenabilă, iar lipsa unor decizii ferme ar putea împinge compania spre insolvență. Edilul a subliniat că problema este una structurală și necesită intervenții rapide la nivel de conducere.

Primarul general a explicat la B1 TV că bugetul companiei este disproporționat de mare în raport cu rezultatele oferite bucureștenilor, comparând situația cu alte orașe din țară. În opinia sa, actualul model de funcționare nu mai poate continua fără riscuri majore.

„Sper ca STB să înțeleagă că nu poți să ții o companie de transport care să aibă de două ori bugetul Brașovului. Nu ai cum, nu este sustenabil pe termen lung. Ori vorbesc cu mine și fac ceea ce vor pentru că acum au început și sindicatele să nu le convină anumite lucruri. Dar trebuie să înțeleagă un lucru simplu. Această situație nu mi se datorează, știam de ea, am venit să o rezolv și am metode prin care să o rezolv”, a declarat Ciprian Ciucu.

În acest context, edilul a insistat că responsabilitatea pentru schimbare nu îi revine exclusiv, ci trebuie asumată de conducerea companiei și de membrii consiliului de administrație, care au atribuții directe în luarea deciziilor.

Primarul a avertizat că, în lipsa unei colaborări reale și a implementării măsurilor propuse, situația va escalada inevitabil.

„Dar trebuie să vrea și ei pentru că nu eu trebuie să iau anumite decizii la nivel de STB, ci cei care iau bani din consilii de administrații pentru că acolo au vrut să se ducă. Ei trebuie să ia aceste decizii. Eu le spun cum, ce așteptări am. Dar trebuie să înțeleagă că ori fac ceea ce au de făcut și sunt responsabili, ori nu vor mai discuta cu mine, ci cu un judecător sindic, pentru că vor intra în insolvență”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a susținut că problemele de la STB nu țin doar de ineficiență, ci și de posibile interese și contracte care ridică semne de întrebare, ceea ce ar explica blocajele în reformarea companiei. Primarul a subliniat că a cerut un audit extern independent, însă această solicitare nu a fost acceptată.

Edilul a explicat că lipsa transparenței este unul dintre principalele obstacole în clarificarea situației financiare și manageriale a societății de transport public.

„Se va întâmpla nu pentru că vreau eu, ci pentru că serviciul de transport este foarte prost manageriat și a fost, pare-mi-se… îmi sunt neclare anumite contracte de acolo. Eu am cerut un audit, să vedem ce s-a întâmplat. Nu vor să vină o companie independentă de audit, poate din Big four care să aibă o reputație impecabilă în ceea ce privește un audit”, a spus Ciprian Ciucu.

În același timp, primarul a indicat că rezolvarea blocajelor depinde și de contextul politic din Consiliul General, acuzând lipsa de cooperare din partea unor formațiuni, ceea ce întârzie adoptarea deciziilor necesare.

Pe lângă situația de la STB, Ciprian Ciucu a anunțat că lucrează la un pachet amplu de reforme pentru București, care vizează modernizarea administrației și eficientizarea instituțiilor publice. El a precizat că schimbările nu vor avea efecte imediate pentru cetățeni, deoarece acestea privesc în primul rând structurile interne.

„Cu sau fără această reformă, impusă de sus în jos, la nivelul Bucureștiului era nevoie de o reformă la care lucrez în acest moment. Chiar dacă nu venea o astfel de ordonanță, aparatul primăriei, companiile municipal care au fost, de-a lungul anilor căpușate și vandalizate, administrația ineficientă supradimensionată nu mai răspunde nevoilor Bucureștiului”, a declarat primarul general.

Edilul a mai explicat că măsurile pregătite includ reorganizarea instituțiilor și creșterea capacității acestora de a implementa proiecte majore de investiții. Procesul este însă complex și necesită timp pentru a fi pus în aplicare.

„În acest moment, lucrez cu colegii din Primăria Capitalei la un pachet de reformă a Bucureștiului. (…) Vor fi niște schimbări semnificative, dar cetățenii nu le vor vedea imediat”, a spus Ciucu.

În plus, primarul a subliniat că reformele vor viza inclusiv pregătirea proiectelor de investiții și transformarea instituțiilor publice pentru a răspunde mai eficient cerințelor actuale ale orașului.