Hubert Thuma vrea o parte din banii Capitalei pentru județul Ilfov
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a publicat un mesaj ferm în care susține că Ilfovul nu poate fi tratat ca un partener secundar în relația cu Bucureștiul.
El solicită o redistribuire mai echitabilă a resurselor financiare generate în zona metropolitană.
Reacția sa vine în contextul unor declarații recente ale primarului general al Capitalei privind costurile transportului metropolitan.
Disputa privind transportul metropolitan și banii STB
Hubert Thuma a transmis pe Facebook că rămâne consecvent în ideea că ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua și că județul nu cere privilegii, ci corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București–Ilfov. În opinia sa, transportul metropolitan nu reprezintă nici un moft, nici o formă de pomană, ci o necesitate firească într-o zonă urbană care funcționează integrat.
Președintele CJ Ilfov a arătat că nu poate rămâne tăcut după declarațiile recente ale primarului general al Capitalei, care, la o întâlnire cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, s-ar fi plâns că Ilfovul primește bani de la București pentru transportul metropolitan, făcând referire la cele 230 de milioane de lei cheltuieli ale Societatea de Transport București.
Potrivit lui Hubert Thuma, edilul ar fi aruncat vina pe contextul politic și pe așa-zisa complicitate a actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei.
Șeful administrației județene consideră că, fără soluții metropolitane coerente, Bucureștiul riscă să se blocheze, în timp ce Ilfovul suportă costurile reale ale extinderii Capitalei. El a subliniat că zona București–Ilfov funcționează ca un singur organism urban și economic, iar ignorarea acestei realități ar duce la blocaje, nu la rezolvarea problemelor.
Hubert Thuma vrea ca 5% din impozitul pe venit încasat în București să fie virat spre Ilfov
În acest context, Consiliul Județean Ilfov a transmis adrese către Ministerul Finanțelor, către Guvernul României și către Primăria Generală a Municipiului București, solicitând ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. Thuma a descris această cerere drept una legitimă și de bun-simț.
Hubert Thuma a argumentat că, deși oficial în Ilfov sunt înregistrați aproximativ 540.000 de locuitori, în realitate populația depășește un milion de persoane, ceea ce generează nevoi crescute pentru drumuri, școli, spitale, rețele de apă și canalizare, transport public și servicii sociale.
În plus, a atras atenția asupra faptului că numeroase companii își desfășoară efectiv activitatea în Ilfov, dar au sediile fiscale în București, astfel încât veniturile sunt contabilizate în Capitală.
Potrivit cifrelor prezentate, aproape 130.000 de ilfoveni care locuiesc oficial în județ plătesc impozit pe venit în București, suma ridicându-se la circa 1,2 miliarde de lei, iar raportat la numărul real de locuitori, aceasta s-ar apropia de 3 miliarde de lei.
De asemenea, marii contribuabili din Ilfov ar fi plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro către bugetul de stat, din care la CJ Ilfov s-ar fi întors doar aproximativ 900.000 de euro.
Problema depozitării deșeurilor
Un alt subiect sensibil invocat este cel al deșeurilor. Hubert Thuma a precizat că, în acest an, în Ilfov ar urma să fie depozitate aproximativ un milion de tone de deșeuri provenite din București, ceea ce, în opinia sa, pune o presiune uriașă pe comunități, infrastructură și sănătatea populației.
În acest context, el a anunțat că va avea întâlniri cu primarii din județ, fiind într-un stadiu avansat pentru lansarea unui referendum privind depozitarea deșeurilor Capitalei în Ilfov.
Președintele CJ Ilfov a explicat că demersul nu urmărește un conflict, ci respectarea și consultarea comunităților locale atunci când județul devine, în opinia sa, curtea din spate a Capitalei.
Totodată, a avertizat că, dacă administrația actuală a Bucureștiului va continua să trateze Ilfovul ca pe o zonă bună doar pentru preluarea problemelor – gunoi, trafic, presiune urbană – județul ar putea adopta măsuri ferme, inclusiv sistarea eliberării autorizațiilor de construire până la reașezarea corectă a relației financiare și administrative.
Hubert Thuma a recunoscut că o astfel de măsură ar avea efecte majore asupra pieței locuințelor, dezvoltării economice și mobilității, inclusiv în București, deoarece Ilfovul a devenit, în ultimii ani, o supapă de dezvoltare pentru Capitală.
El a mai arătat că i-a transmis premierului Ilie Bolojan că luptă pentru interesele județului și că este legitim ca Ilfovul să primească o cotă din impozitul pe venit colectat în București. Potrivit acestuia, premierul ar fi promis o discuție aplicată cu el și cu primarul general, însă întâlnirea nu a mai avut loc.
Postarea integrală a președintelui CJ Ilfov
„Eu rămân consecvent: Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București-Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici „pomană”.
NU pot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns că Ilfovul „primește bani” de la București pentru transportul metropolitan (cu referire la cele 230 de milioane cheltuieli STB) și a aruncat vina pe „vremurile” și „complicitatea” actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei.
Transportul metropolitan este o necesitate pentru București și Ilfov, construită pe o viziune de dezvoltare comună a zonei București-Ilfov. Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, actualul primar general se preface că nu înțelege ce se întâmplă în teren. Fără soluții metropolitane, Bucureștiul se blochează, iar Ilfovul plătește costul real al extinderii Capitalei.
De aceea, Consiliul Județean Ilfov a trimis o adresă către autoritățile competente – Ministerul Finanțelor, Guvernul României și Primăria Generală a Capitalei – prin care cerem un lucru legitim și de bun-simț: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov.
Argumentele sunt puternice și simplu de înțeles de orice om de bună credință. În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo.
Iată ce ne spun cifrele, fără emoție și fără propagandă:
- Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în București. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei.
- Marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro (aproape 7 miliarde lei) către bugetul de stat, din care la Consiliul Județean Ilfov s-au întors 900.000 de euro.
- Și, poate cel mai greu subiect: în Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București. Acesta nu e „parteneriat”, e o presiune enormă pe comunitățile noastre, pe infrastructură și pe sănătatea oamenilor.
Tocmai de aceea, în această săptămână mă voi întâlni cu primarii din Ilfov. Suntem într-un stadiu avansat pentru a lansa un referendum pe tema depozitării deșeurilor din București în Ilfov. Nu pentru conflict. Ci pentru că Ilfovul trebuie să fie respectat și consultat când devine „curtea din spate” a Capitalei.
Și mai spun ceva, foarte direct, dacă administrația actuală a Bucureștiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă „bună doar să preia problemele” – gunoi, trafic, presiune urbană – atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-și proteja comunitățile. După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ.
Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor. Bucureștiul ar resimți imediat efectele pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forță de muncă. Dacă această supapă se închide, blocajele se mută înapoi în București. Ceea ce se traduce prin mai multă aglomerație, prețuri și mai mari, investiții încetinite, trafic și mai sufocant. Asta demonstrează, încă o dată, că București și Ilfov trebuie administrate cu cap, împreună, nu în contre.
Nu aș fi ieșit public cu această poziționare dacă nu vedeam încercarea de a transforma Ilfovul în vinovat de serviciu,inclusiv pe tema STB. Să sugerezi că transportul public către Ilfov e „cauza pierderilor” și să ignori faptul că zona metropolitană funcționează ca un singur organism e o cale sigură spre blocaj, nu spre soluții.
Și mai spun ceva, cu toată responsabilitatea: În loc să facem administrație, am ajuns la dispute pe care nu mi le doream. Avem premier, primar general și președinte CJ Ilfov din PNL – partidul care a avut sloganul „Modernizăm România”. Ar trebui să modernizăm, nu să ne acuzăm.
I-am spus premierului Ilie Bolojan clar: Lupt pentru Ilfov și e perfect legitim ca județul nostru să primească o cotă din IVG-ul încasat la București, pentru că Ilfovul susține zilnic Capitala prin oameni, economie și infrastructură. Domnia sa a promis o discuție aplicată, cu mine și cu primarul general al Capitalei. Din păcate, această discuție nu a mai avut loc”, a scris Hubert Thuma pe pagina sa de socializare.
