Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a publicat un mesaj ferm în care susține că Ilfovul nu poate fi tratat ca un partener secundar în relația cu Bucureștiul.

El solicită o redistribuire mai echitabilă a resurselor financiare generate în zona metropolitană.

Reacția sa vine în contextul unor declarații recente ale primarului general al Capitalei privind costurile transportului metropolitan.

Hubert Thuma a transmis pe Facebook că rămâne consecvent în ideea că ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua și că județul nu cere privilegii, ci corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București–Ilfov. În opinia sa, transportul metropolitan nu reprezintă nici un moft, nici o formă de pomană, ci o necesitate firească într-o zonă urbană care funcționează integrat.

Președintele CJ Ilfov a arătat că nu poate rămâne tăcut după declarațiile recente ale primarului general al Capitalei, care, la o întâlnire cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, s-ar fi plâns că Ilfovul primește bani de la București pentru transportul metropolitan, făcând referire la cele 230 de milioane de lei cheltuieli ale Societatea de Transport București.

Potrivit lui Hubert Thuma, edilul ar fi aruncat vina pe contextul politic și pe așa-zisa complicitate a actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei.

Șeful administrației județene consideră că, fără soluții metropolitane coerente, Bucureștiul riscă să se blocheze, în timp ce Ilfovul suportă costurile reale ale extinderii Capitalei. El a subliniat că zona București–Ilfov funcționează ca un singur organism urban și economic, iar ignorarea acestei realități ar duce la blocaje, nu la rezolvarea problemelor.

În acest context, Consiliul Județean Ilfov a transmis adrese către Ministerul Finanțelor, către Guvernul României și către Primăria Generală a Municipiului București, solicitând ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. Thuma a descris această cerere drept una legitimă și de bun-simț.

Hubert Thuma a argumentat că, deși oficial în Ilfov sunt înregistrați aproximativ 540.000 de locuitori, în realitate populația depășește un milion de persoane, ceea ce generează nevoi crescute pentru drumuri, școli, spitale, rețele de apă și canalizare, transport public și servicii sociale.

În plus, a atras atenția asupra faptului că numeroase companii își desfășoară efectiv activitatea în Ilfov, dar au sediile fiscale în București, astfel încât veniturile sunt contabilizate în Capitală.

Potrivit cifrelor prezentate, aproape 130.000 de ilfoveni care locuiesc oficial în județ plătesc impozit pe venit în București, suma ridicându-se la circa 1,2 miliarde de lei, iar raportat la numărul real de locuitori, aceasta s-ar apropia de 3 miliarde de lei.

De asemenea, marii contribuabili din Ilfov ar fi plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro către bugetul de stat, din care la CJ Ilfov s-ar fi întors doar aproximativ 900.000 de euro.

Un alt subiect sensibil invocat este cel al deșeurilor. Hubert Thuma a precizat că, în acest an, în Ilfov ar urma să fie depozitate aproximativ un milion de tone de deșeuri provenite din București, ceea ce, în opinia sa, pune o presiune uriașă pe comunități, infrastructură și sănătatea populației.

În acest context, el a anunțat că va avea întâlniri cu primarii din județ, fiind într-un stadiu avansat pentru lansarea unui referendum privind depozitarea deșeurilor Capitalei în Ilfov.

Președintele CJ Ilfov a explicat că demersul nu urmărește un conflict, ci respectarea și consultarea comunităților locale atunci când județul devine, în opinia sa, curtea din spate a Capitalei.

Totodată, a avertizat că, dacă administrația actuală a Bucureștiului va continua să trateze Ilfovul ca pe o zonă bună doar pentru preluarea problemelor – gunoi, trafic, presiune urbană – județul ar putea adopta măsuri ferme, inclusiv sistarea eliberării autorizațiilor de construire până la reașezarea corectă a relației financiare și administrative.

Hubert Thuma a recunoscut că o astfel de măsură ar avea efecte majore asupra pieței locuințelor, dezvoltării economice și mobilității, inclusiv în București, deoarece Ilfovul a devenit, în ultimii ani, o supapă de dezvoltare pentru Capitală.

El a mai arătat că i-a transmis premierului Ilie Bolojan că luptă pentru interesele județului și că este legitim ca Ilfovul să primească o cotă din impozitul pe venit colectat în București. Potrivit acestuia, premierul ar fi promis o discuție aplicată cu el și cu primarul general, însă întâlnirea nu a mai avut loc.