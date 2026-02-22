Rețele Electrice Muntenia a anunțat că întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau mentenanță la rețeaua electrică, transmite Buletin de București.

Marți, 24 februarie 2026, în București, Sectorul 3, va fi afectată zona Strada Doamnei, nr. 2, în perimetrul situat între străzile Academiei, Doamnei, Calea Victoriei și Regina Elisabeta. Intervalul anunțat este 09:00 – 17:00.

Tot marți, 24 februarie, în județul Ilfov, vor fi întreruperi în Micșuneștii Mari, unde satul Micșuneștii Mari va fi afectat în întregime, inclusiv agenții economici, între orele 09:00 – 17:00.

În Otopeni, pe Strada Mărăști și pe străzile Zborului și Aviatorilor, furnizarea energiei electrice va fi oprită în același interval orar.

Joi, 26 februarie 2026, în Snagov, vor fi afectate Cartier Case Snagov, Șoseaua Snagov, strada Florilor și străzile adiacente, între 09:00 – 17:00.

În județul Giurgiu, întreruperile sunt programate în mai multe zile.

Luni, 23 februarie 2026, în Podu Ilfovățului, pe Strada Frăguței și Strada Brândușei, precum și în localitățile Podul Ilfovat și Coteni, furnizarea energiei va fi întreruptă între 09:00 – 17:00. În Izvoru, pe Strada Bisericii și Strada Libertății, intervalul este 09:00 – 16:00.

Marți, 24 februarie, vor fi afectate Podu Ilfovățului, pe Strada Lotusului, localitățile Podul Ilfovat și Coteni, precum și Adunații Copăceni, pe Strada Bisericii. În Mogoșești, nr. 98, pe Strada Victoriei, cartier nou, întreruperea este programată între 09:00 – 17:00.

Miercuri, 25 februarie, în Podu Ilfovățului, pe Strada Lotusului, localitatea Coteni, curentul va fi oprit între 09:00 – 17:00.

Joi, 26 februarie, în Comana, întreaga localitate va fi afectată în intervalul 09:00 – 17:00.

Vineri, 27 februarie, în Grădiștea, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în toată localitatea, între 09:00 – 17:00.

Rețele Electrice România gestionează rețeaua electrică de distribuție din București și din alte zece județe din țară. Instituția reamintește consumatorilor că pot semnala conectările ilegale la rețea și intervențiile neautorizate asupra echipamentelor de măsură.

Compania a transmis că branșamentele ilegale și instalațiile improvizate pun în pericol viața celor care le folosesc și pot fi sursa unor incendii. De asemenea, astfel de intervenții perturbă funcționarea rețelei, determină situații de supraconsum și pot provoca întreruperi care afectează și consumatorii branșați legal.