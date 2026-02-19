Hidroelectrica a fost semnat contractul pentru construirea proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, considerat un pas important pentru diversificarea producției și întărirea poziției Hidroelectrica pe piața energiei verzi.

Contractul, în valoare de peste 24,4 milioane de lei fără TVA, a fost atribuit după o licitație la care au participat patru oferte. Câștigători au fost desemnați Electro-Alfa International SA, ca lider, împreună cu General ME.EL Electrica SRL. Proiectul presupune construirea unui parc fotovoltaic de 8,9 MWp, cu o producție estimată de aproximativ 11 GWh pe an.

Reprezentanții Hidroelectrica au precizat că investiția va crește capacitatea de producție din surse regenerabile, va reduce emisiile de carbon și va sprijini obiectivele naționale și europene legate de tranziția energetică. CEO-ul Bogdan Badea a afirmat că semnarea acestui contract este un moment important în strategia de dezvoltare a companiei și confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în energie verde modernă și eficientă, diversificând mixul energetic și realizând proiecte sustenabile care aduc beneficii pe termen lung pentru acționari, clienți și comunitățile locale.

„Semnarea acestui contract marchează un nou moment important în strategia noastră de dezvoltare. Proiectul „Parc fotovoltaic Ţara Haţegului” confirmă angajamentul Hidroelectrica de a investi în capacităţi moderne şi eficiente de producere a energiei verzi, diversificând mixul energetic al companiei. Ne concentrăm pe implementarea unor proiecte sustenabile, care aduc valoare pe termen lung acţionarilor, clienţilor şi comunităţilor locale”, a declarat Badea, potrivit unui comunicat de presă.

Proiectul va fi realizat complet și va include proiectarea, furnizarea echipamentelor, lucrările propriu-zise, testarea, punerea în funcțiune și suportul tehnic pe perioada garanției. Contractul va dura 12 luni: 2 luni pentru proiectare și 10 luni pentru execuție.

Hidroelectrica susține că prin această investiție își întărește poziția de lider în energia regenerabilă din România și continuă să dezvolte noi capacități de producție care completează centralele sale hidroenergetice.

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA a fost înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 627/13 iulie 2000, ca urmare a reorganizării Companiei Naționale de Electricitate „CONEL”.

Cu o producție în an mediu hidrologic de peste 17 TWh, generată în sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării, Hidroelectrica furnizează cca. 30% din producția totală a țării, în funcție de hidraulicitatea anului, în timp ce media volumului serviciilor de sistem din ultimii 10 ani este de cca. 70% din totalul serviciului de reglaj secundar, cca. 84% din serviciul de rezervă terțiară rapidă și 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive debitate sau absorbite din rețea în banda secundară de reglaj a tensiunii, din necesarul Sistemului Energetic Național. Alte activități desfășurate:

exploatarea echipamentelor hidroenergetice și a construcțiilor hidrotehnice;

mentenanța echipamentelor și construcțiilor;

activități conexe, dintre care menționăm ecluzarea navelor pe fluviul Dunărea prin cele 2 ecluze ale Sistemului Hidroenergetic și de Navigație de la Porțile de Fier;

servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii.

Hidroelectrica are în componență șapte sucursale fără personalitate juridică pe teritoriul României, respectiv: SH Bistrița, SH Cluj, SH Curtea de Argeș, SH Hațeg, SH Porțile de Fier, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sebeș.