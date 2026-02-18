Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că, dacă s-ar fi aflat în locul premierului Ilie Bolojan, ar fi preluat o parte dintre deciziile actualului Executiv, însă ar fi analizat mult mai atent oportunitatea majorării TVA.

Liderul social-democrat a susținut că unele măsuri administrative au fost necesare, dar că relansarea economică ar fi trebuit să vină mai devreme.

Sorin Grindeanu a explicat că ar fi aplicat măsurile legate de consiliile de administrație și de anumite instituții precum ANRE și ANCOM, însă în privința TVA ar fi reflectat de două ori înainte de a lua o decizie. El a argumentat că efectele majorării nu s-au regăsit suficient în nivelul încasărilor la buget.

Totodată, liderul PSD a arătat că ar fi continuat măsurile asumate în pachetul doi, inclusiv pe componenta de sănătate și în zona fiscală, dar ar fi venit imediat după aceea cu un set de măsuri de relansare economică. În opinia sa, s-a intrat într-o succesiune de decizii care, ulterior, s-a dovedit a fi greșită, tocmai din cauza întârzierii stimulentelor pentru economie.

„Aș fi făcut lucrurile legate de consilii de administrație, de acele instituții – la TVA cred că m-aș fi gândit de două ori, pentru că toate lucrurile astea s-au văzut prea puțin în încasări – ANRE, ANCOM și așa mai departe. Aș fi făcut lucrurile… că a fost o parte de asumare și pe componentă de sănătate, așa cum bine știți, în pachetul în pachetul doi, aș fi luat anumite măsuri fiscale, de asemenea parte din pachetul doi, și aș fi venit imediat după aceea cu măsurile de relansare economică, pentru că s-a intrat într-o sarabandă care se dovedește a fi proastă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a oferit și detalii privind deficitul bugetar, precizând că la finalul anului 2025 acesta s-a situat între 7,6 și 7,7%, în condițiile în care nivelul negociat cu Comisia Europeană fusese de 8,4%.

Pentru anul în curs, deficitul convenit este de 6,2%, însă, potrivit acestuia, mai există de achitat 15 miliarde de lei din anul anterior, sumă care ar fi putut fi plătită astfel încât România să se încadreze în ținta stabilită.

„Deficitul la sfârșitul anului 2025 a fost undeva la 7,6–7,7. Negociat cu comisia am avut 8,4. Pentru anul în curs, negociat cu comisia, este 6,2. Mai trebuie să plătim 15 miliarde de anul trecut pe care puteam să le plătim și să ne înscriem în deficitul negociat”, a punctat liderul social-democrat.

Președintele PSD a admis că anumite decizii fiscale au avut o logică administrativă, însă a sugerat că majorarea TVA ar fi trebuit analizată mai atent.

El a recunoscut la Digi24 că, privind retrospectiv, îi dă dreptate lui Nicușor Dan, apreciind că majorarea TVA nu era necesară și ar fi putut fi evitată.

„Nu era nevoie de mărirea TVA – îi dau dreptate lui Nicușor Dan. Toată această reașezare, necesară pe anumite componente, nu ne-ați auzit să o comentăm, ca de exemplu pe reducerea numărului celor din consiliile de administrație și altele, însă cu ce s-a făcut din septembrie încoace… relansarea economică trebuia să vină mai devreme, în septembrie”, a declarat Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește eventualele scăderi ale impozitelor locale, Grindeanu a precizat că inițiativa a aparținut UDMR și că PSD a susținut această propunere.

„A fost propunerea UDMR, iar noi am susținut. În Coaliție s-a hotărât ca, în zilele următoare, să stabilim aceste lucruri și să le transmitem și către Comisie. Însă noi suntem de acord”, a declarat Sorin Grindeanu.

Referitor la pachetul privind administrația, liderul PSD a afirmat că acesta a fost finalizat și că urmează să își încheie circuitul guvernamental, să treacă prin Consiliul Economic și Social, iar la finalul săptămânii viitoare să fie supus votului.

Sorin Grindeanu a mai arătat că și măsurile din pachetul trei, privind reforma administrației centrale, ar fi fost adoptate mai rapid dacă s-ar fi aflat la conducerea Guvernului.

El a subliniat că PSD își asumă integral forma actuală a acestui pachet, inclusiv excepțiile pentru angajații din sănătate, educație, sistemul de apărare și ordine publică, respectiv militari, polițiști și jandarmi, precizând că aceste exceptări reprezintă un punct esențial pentru partid.