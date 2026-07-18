Germania va elimina treptat tarifele feed-in din 2027, dar își menține ținta de 80% energie regenerabilă până în 2030

Germania pregătește cea mai amplă reformă a sistemului de sprijin pentru energia regenerabilă din ultimii ani, urmărind reducerea costurilor și adaptarea producției la nevoile rețelei electrice. Autoritățile germane vor elimina treptat tarifele feed-in, vor limita subvențiile și vor introduce noi mecanisme pentru recuperarea profiturilor excesive.

Germania intenţionează să reducă subvenţiile acordate energiei regenerabile printr-o reformă amplă a sistemului de finanţare, în contextul în care creşterea rapidă a producţiei de energie fotovoltaică exercită o presiune tot mai mare asupra reţelei electrice.

Potrivit unui proiect de lege publicat vineri seara de Ministerul Economiei din Germania, începând din 2027, noii producători de energie regenerabilă ar urma să beneficieze de sprijin financiar într-un mod care să fie avantajos atât pentru piaţă, cât şi pentru sistemul energetic. Astfel, vor fi încurajate proiectele care îşi adaptează producţia la cererea de energie electrică şi care nu contribuie la congestionarea reţelei. Totodată, autorităţile propun eliminarea treptată a tarifelor de tip feed-in pentru noile instalaţii. Acest mecanism garantează producătorilor de energie regenerabilă preluarea întregii cantităţi de energie produsă la un preţ stabilit de autoritatea de reglementare.

Noile măsuri ar putea încetini investiţiile în proiectele eoliene şi fotovoltaice terestre, într-un moment în care dezvoltatorii se confruntă deja cu costuri mai ridicate şi venituri în scădere, pe fondul înmulţirii perioadelor în care preţurile la energie devin negative. Cu toate acestea, Ministerul Economiei îşi menţine obiectivul de a creşte ponderea energiei regenerabile în consumul brut de energie electrică al Germaniei la 80% până în 2030, faţă de aproximativ 58% în prezent. În acest scop, autorităţile intenţionează să organizeze licitaţii suplimentare pentru dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie a energiei eoliene.

Tarifele de tip feed-in, acordate în mod obişnuit pentru o perioadă de 20 de ani, alături de măsurile recente de simplificare a procedurilor birocratice, au contribuit la o creştere record a capacităţilor de producţie din surse regenerabile în Germania. Cu toate acestea, dezvoltarea reţelei de transport al energiei electrice nu a ţinut pasul cu ritmul investiţiilor, ceea ce a dus la apariţia unor blocaje şi i-a obligat pe operatorii de reţea să limiteze producţia în anumite intervale. În astfel de situaţii, producătorii pot solicita despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a reducerii producţiei.

Analiştii estimează că statul german va cheltui în acest an aproximativ 16 miliarde de euro pentru sprijinirea producţiei de energie regenerabilă. Nivelul ridicat al acestor cheltuieli este aşteptat să alimenteze noi critici, în contextul în care Guvernul Merz urmăreşte reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv în domenii precum pensiile şi sistemul de sănătate.

Reforma propusă prevede ca operatorii de reţea să poată reduce plăţile acordate noilor proiecte de energie regenerabilă amplasate în zone în care reţeaua electrică este deja frecvent congestionată. Măsura reprezintă o variantă mai moderată a unei propuneri anterioare, care a fost contestată de dezvoltatorii de proiecte din domeniul energiei regenerabile.

Pentru a respecta cerinţele Uniunii Europene, proiectul legislativ limitează nivelul subvenţiilor şi introduce un mecanism de recuperare a profiturilor considerate excesive. Astfel, statul va putea recupera o parte din veniturile obţinute de producători atunci când preţurile energiei depăşesc un anumit prag. Prin aceste modificări, sistemul german se apropie de modelul Contractelor pentru Diferenţă, utilizat în mai multe state europene, în care autorităţile completează veniturile producătorilor atunci când preţurile de pe piaţă sunt scăzute, dar recuperează diferenţa atunci când acestea depăşesc nivelul stabilit.

Totodată, proiectul prevede eliminarea subvenţiilor pentru instalaţiile fotovoltaice cu o capacitate mai mică de 25 de kilowaţi. În cazul proiectelor de dimensiuni mai mari, dezvoltatorii vor fi încurajaţi să integreze mai frecvent sisteme de stocare în baterii, pentru a permite livrarea unei cantităţi mai mari de energie în intervalele de seară, când cererea este, de regulă, mai ridicată.

Proiectul de lege se află în prezent în faza de consultare şi poate suferi modificări, după ce Ministerul Economiei din Germania a solicitat puncte de vedere din partea părţilor interesate.