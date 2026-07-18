Astronomii au descoperit un zahăr rar în spațiul dintre stele. Descoperirea oferă indicii despre originea vieții

O descoperire remarcabilă făcută de astronomi aduce noi indicii despre originea vieții în Univers. Cercetătorii au identificat în spațiul dintre stele un tip de zahăr complex, o moleculă care ar putea contribui la înțelegerea proceselor chimice ce au precedat apariția vieții pe Pământ și, posibil, în alte colțuri ale galaxiei.

Astronomii au descoperit în mediul interstelar un tip de zahăr numit eritruloză, o substanță care se regăsește și în zmeură, dar și în produsele autobronzante. Mediul interstelar este format din nori difuzi de gaz și praf care se întind între stelele galaxiei.

Zaharurile au un rol esențial în existența vieții. Pe lângă faptul că îndulcesc alimentele, diferitele lor forme furnizează energie celulelor și intră în alcătuirea ADN-ului. Tocmai de aceea, oamenii de știință încearcă să înțeleagă modul în care aceste molecule se formează în spațiu, considerându-le ingrediente fundamentale pentru apariția vieții.

Descoperirea a fost realizată cu ajutorul a două radiotelescoape din Spania, care au analizat un nor uriaș de gaz aflat în apropierea centrului galaxiei Calea Lactee. Cercetătorii au identificat eritruloza în stare gazoasă comparând semnalele înregistrate de telescoape cu date obținute în laborator. Rezultatele studiului au fost publicate în revista „Nature Astronomy” și reprezintă cea mai recentă identificare a unui tip de zahăr în spațiul cosmic. Regiunea analizată se află în apropierea zonei prin care au trecut și sondele gemene Voyager ale NASA, cele mai îndepărtate nave spațiale lansate vreodată de pe Pământ.

De-a lungul timpului, astronomii au descoperit în galaxia noastră numeroase molecule complexe, inclusiv compuși care stau la baza materialului genetic și a structurii celulare. În urmă cu aproximativ 25 de ani, cercetătorii au identificat în apropierea centrului Căii Lactee o moleculă înrudită cu zahărul de masă. Mai recent, mostrele de rocă aduse de pe asteroidul Bennu de sonda OSIRIS-REx a NASA au conținut și ele mai multe tipuri de zaharuri, inclusiv unul dintre ingredientele esențiale ale ADN-ului.

Deși eritruloza nu este indispensabilă pentru viață, ea poate fi transformată cu ușurință într-un alt tip de zahăr despre care se crede că a avut un rol important în apariția vieții pe Pământ. Potrivit astrofizicianului Erika Hamden, de la Universitatea din Arizona, care nu a participat la studiu, această moleculă este unul dintre cele mai complexe zaharuri detectate până în prezent în spațiu și reprezintă „un exemplu perfect al lucrurilor care pur și simplu plutesc prin galaxie”.

Astfel de cercetări urmăresc să răspundă unei întrebări fundamentale: „Cum a început viața?” Oamenii de știință încearcă să afle dacă ingredientele necesare apariției vieții au fost aduse pe Pământ de comete și asteroizi sau dacă ele existau deja în norul primordial din care s-a format Sistemul Solar.

Noua descoperire oferă argumente în favoarea celei de-a doua ipoteze. Cercetătorii intenționează să caute și alte tipuri de zaharuri în spațiul interstelar și să studieze modul în care acestea se transformă în molecule tot mai complexe. Potrivit coordonatoarei studiului, astrofiziciana Izaskun Jiménez-Serra, de la Centrul de Astrobiologie din Spania, identificarea acestor compuși într-o singură regiune sugerează că ei ar putea exista și în alte zone ale galaxiei, alături de alte ingrediente esențiale pentru apariția vieții. În opinia sa, această descoperire întărește posibilitatea ca elementele de bază necesare vieții să fie răspândite în întreaga galaxie, deschizând perspectiva existenței vieții și în alte regiuni ale Universului.