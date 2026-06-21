Răsturnare de situație pentru adepții dietelor fără zahăr. Ce au descoperit cercetătorii

O nouă cercetare sugerează că eliminarea completă a zahărului din alimentație ar putea avea efecte diferite față de cele anticipate până acum. Studiul, realizat pe șoareci, indică posibile modificări la nivelul microbiotei intestinale și al metabolismului. Rezultatele vin în contextul în care reducerea consumului de zahăr este asociată frecvent cu beneficii pentru sănătate. Cercetătorii subliniază însă că datele trebuie confirmate prin studii realizate pe oameni.

Deși reducerea consumului de zahăr este recomandată în numeroase ghiduri de sănătate publică, noua cercetare sugerează că eliminarea completă a acestuia ar putea avea și consecințe nedorite.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Institutul Dasman pentru Diabet din Kuweit și a inclus 12 șoareci hrăniți cu diete sărace în grăsimi. O parte dintre animale au primit zaharoză, în timp ce celălalt grup a urmat o dietă complet lipsită de zahăr, conform Science Alert.

Pe parcursul celor 16 săptămâni de monitorizare, cercetătorii au observat diferențe importante între cele două grupuri. Una dintre cele mai evidente schimbări a fost legată de microbiota intestinală.

Animalele care nu au consumat deloc zahăr au prezentat o reducere a numărului de bacterii considerate benefice și o creștere a unor tulpini asociate proceselor inflamatorii. Autorii studiului subliniază că alimentația influențează direct ecosistemul microbian din intestin, însă amploarea și semnificația acestor modificări la oameni rămân neclare.

Pe lângă schimbările apărute la nivelul microbiotei, cercetătorii au identificat și alte efecte asociate eliminării complete a zahărului din alimentație.

Șoarecii din grupul fără zahăr au prezentat un control mai slab al glucozei și semne de rezistență la insulină. Ambele caracteristici sunt considerate factori de risc importanți pentru apariția diabetului de tip 2.

În același timp, cercetarea a evidențiat acumularea de grăsime la nivelul ficatului în cazul animalelor care nu au consumat zahăr, chiar dacă greutatea corporală a acestora a rămas comparabilă cu cea a șoarecilor care au primit zaharoză.

Explicând concluziile cercetării, autorii au atras atenția asupra rolului echilibrului nutrițional. „Eliminarea completă a zahărului poate afecta negativ microbiota intestinală”, a explicat Rasheed Ahmad, imunolog la Institutul Dasman pentru Diabet. Acesta a adăugat că rezultatele evidențiază importanța unui aport echilibrat de carbohidrați pentru menținerea sănătății intestinale și a funcțiilor sistemului imunitar.

Interpretarea concluziilor necesită prudență, deoarece cercetarea a fost realizată exclusiv pe animale și pe un eșantion redus.

În plus, studiul nu a fost publicat deocamdată într-o revistă științifică evaluată prin procesul de peer-review, ceea ce înseamnă că rezultatele nu au trecut încă prin verificările independente specifice comunității academice.

Comentând datele pentru Medical News Today, medicul american Nneoma Oparaji a atras atenția că studiul aduce o perspectivă interesantă asupra unei idei larg răspândite în domeniul nutriției.

„Studiul este intrigant pentru că pune la îndoială ideea simplistă conform căreia eliminarea zahărului este automat benefică”, a declarat Nneoma Oparaji.

Medicul a subliniat că alimentația este mult mai complexă decât simpla eliminare a unui ingredient din dietă.

Cercetătorii consideră că vor fi necesare studii pe oameni pentru a stabili dacă aceste efecte se regăsesc și în cazul persoanelor care renunță complet la zahăr, mai ales în contextul unor afecțiuni precum diabetul, unde controlul glicemiei este esențial.

Un alt argument în favoarea unei abordări nuanțate vine dintr-un studiu realizat în Suedia în 2024 în revista Frontiers in Public Health. Analizând datele a aproape 70.000 de adulți, cercetătorii au constatat că impactul asupra sănătății cardiovasculare diferă în funcție de sursa zahărului consumat. În timp ce băuturile îndulcite au fost asociate cu riscuri mai mari pentru inimă și vasele de sânge, consumul ocazional de dulciuri precum produsele de patiserie, ciocolata sau înghețata nu a fost asociat cu aceleași efecte negative.

Autorii studiului susțin că modificările observate la nivelul microbiotei intestinale ar putea avea implicații mai ample asupra sănătății metabolice. Potrivit concluziilor prezentate de echipa de cercetare, eliminarea zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi a fost asociată cu dezechilibre ale florei intestinale, afectarea homeostaziei metabolice și apariția unor procese inflamatorii la nivel intestinal și hepatic. Cercetătorii consideră că aceste rezultate indică existența unui posibil factor alimentar insuficient înțeles până acum în apariția disfuncțiilor metabolice.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul ENDO 2026, reuniunea anuală a Endocrine Society, și au fost acceptate pentru publicare în revista științifică Frontiers in Immunology, în secțiunea Nutritional Immunology.