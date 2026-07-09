Oamenii „de succes și fericiți” prioritizează 2 lucruri în cariera lor. Care este secretul lor

Într-o perioadă în care tot mai mulți tineri se întreabă dacă inteligența artificială le va schimba viitorul profesional, o jurnalistă laureată cu Premiul Pulitzer spune că succesul nu depinde doar de pasiune. După ani de cercetare, Jodi Kantor a identificat cele două elemente pe care le prioritizează oamenii „de succes și fericiți”.

Jurnalista Jodi Kantor, laureată a Premiului Pulitzer și reporter de investigații la „The New York Times”, recunoaște că piața muncii este dificilă pentru tineri în prezent. Cu toate acestea, ea îi încurajează să nu renunțe la speranța de a-și construi o carieră care să le aducă împlinire.

„Lumea le transmite tinerilor un mesaj teribil în acest moment, și anume: «Nu sunteți necesari». Nu cred că este adevărat. Oricine a petrecut timp la locul de muncă știe că depindem de următoarea generație de talente.”, declară ea pentru CNBC Make It.

Dorind să îi ajute pe tinerii profesioniști să își păstreze motivația și aspirațiile, Kantor spune că și-a propus să le ofere o perspectivă mai clară asupra modului în care își pot găsi locul în lumea profesională. Cea mai recentă carte a sa, „Cum să începi: Descoperind munca vieții tale”, a fost inspirată de discuțiile purtate cu studenții de la Universitatea Columbia, înainte de discursul de absolvire pe care urma să îl susțină în 2025.

„Studenții mi-au pus una dintre cele mai bune întrebări pe care le-am auzit vreodată, și anume: «Cum ne găsim scopul vieții în acest mediu?»”, își amintește ea. Pentru a găsi un răspuns, Kantor spune că a reflectat asupra anilor de reportaje despre locul de muncă și s-a întrebat: „Cine are succes și este fericit?”

Analizând parcursul unor persoane din domenii foarte diferite — de la un psihiatru pediatru și un specialist în medierea conflictelor până la un autor de cărți de bucate —, jurnalista a observat un element comun: toți și-au construit cariera la intersecția dintre „meșteșug” și „nevoie”. În viziunea sa, „meșteșugul” reprezintă combinația dintre expertiză și abilitățile profund umane.

„Meșteșugul ghidează mâna chirurgului care restaurează corpul unei victime a unui accident. Așa reușește un scriitor, un compozitor sau un regizor să mențină atenția publicului ore în șir. De aceea, mesele de la restaurant gătite de experți au un gust atât de bun”, scrie ea în „Cum să începi”.

Potrivit lui Kantor, stăpânirea unei meserii îi ajută pe oameni să nu fie considerați ușor înlocuibili, un aspect cu atât mai important într-o perioadă în care inteligența artificială transformă piața muncii. Ea susține că abilitățile umane rămân imposibil de replicat în totalitate și argumentează în carte că până și un rezumat generat corect de inteligența artificială „pare gol” în comparație cu unul scris de o persoană, „deoarece îi lipsește vocea și inteligența unui autor”.

Pe lângă dezvoltarea unui meșteșug, oamenii care au succes și sunt fericiți au în comun și capacitatea de a identifica o nevoie reală. În plus, oamenii de succes „urmăresc întotdeauna o nevoie”, spune Kantor: ei identifică o problemă în comunitatea sau domeniul lor și își dedică abilitățile rezolvării acesteia.

Pentru a descoperi aceste nevoi, jurnalista recomandă ceea ce numește „observare independentă”.

„Cel mai bun mod de a identifica o nevoie este prin observare independentă. Folosind proprii ochi și urechi, poți articula ce nevoi umane ai putea satisface, ce va fi necesar pe parcursul vieții tale profesionale – ce fel de îngrijire, ce fel de produse, ce fel de informații?”, spune Kantor.

Inteligența artificială a reprezentat un subiect important în timpul redactării cărții, spune Kantor, care recunoaște că efectele acestei tehnologii asupra pieței muncii îi preocupă în mod deosebit pe tinerii aflați la început de carieră.

Datele recente confirmă această tendință. Potrivit unui raport publicat în februarie de firma de consultanță Mercer, bazat pe un sondaj realizat în rândul a peste 12.000 de persoane din întreaga lume, ponderea angajaților care consideră pierderea locului de muncă din cauza inteligenței artificiale drept principala lor preocupare a crescut de la 28% în 2024 la 40% în 2026. De asemenea, un raport Gallup publicat în aprilie arată că aproape jumătate (48%) dintre angajații din Generația Z cred că riscurile inteligenței artificiale în piața muncii depășesc beneficiile potențiale.

Cu toate acestea, Kantor îi îndeamnă pe tineri să nu își construiască planurile de carieră exclusiv pe baza acestor temeri.

„Cred cu tărie că nu știm cum va arăta locul de muncă peste cinci sau zece ani. Există prea multe previziuni, iar adevărul este că lucrurile sunt foarte incerte”, spune ea.

Obiectivul cărții sale este de a oferi principii care să rămână valabile indiferent de schimbările tehnologice. Scopul ei, spune ea, este de a oferi „cunoștințe testate în timp, durabile” care să ajute tinerii să aleagă cariere împlinitoare în orice epocă.

În opinia jurnalistei, alegerea unei profesii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe pasiune, ci pe echilibrul dintre interesele personale și nevoile reale ale societății.

A-ți găsi meseria vieții nu înseamnă a renunța la prudență și la logică, spune Kantor. În opinia ei, „urmează-ți pasiunea” este un sfat nepractic pentru tinerii profesioniști de astăzi. În schimb, spune ea, tinerii ar trebui să se concentreze asupra modului în care își pot „potrivi interesele cu ceea ce are nevoie lumea”.