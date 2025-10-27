Premierul Ilie Bolojan a spus că a discutat despre pensiile magistraţilor și a explicat situația. El a precizat că a acceptat compromisuri acolo unde se putea, dar că în chestiunile importante nu poate ceda. A menționat că în Europa nu există astfel de procente pentru pensii și că în unele țări pensiile magistraţilor depind de contribuţii, iar în altele de media salariilor pe mai mulţi ani.

Bolojan a fost întrebat la Digi24 dacă va negocia proiectul de reformă pentru pensiile magistraţilor, în special dacă va accepta să crească procentul de 70% cerut de PSD la 75% și să prelungească perioada de tranziţie de la 10 la 15 ani. El a spus că un an sau doi în plus la tranziţie nu ar fi o problemă, dar a subliniat că orice drept care depășește normele europene și bunul simț nu trebuie acceptat, pentru că astfel de abordări au dus la situația actuală.

„Un an, doi în plus la tranziţie n-ar fi un capăt de ţară. Dar ăsta e un element care nu este determinant. Însă orice drept care depăşeşte normele europene şi ale bunului simţ, iertaţi-mă, în orice domeniu, nu e doar aici, cred că nu trebuie acceptat, pentru că acest tip de abordări ne-au adus aici unde suntem”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că un procent de 75% pentru pensii ar fi mult pentru că nu există nicăieri în Europa astfel de procente. El a spus că în unele țări pensiile magistraţilor sunt contributive și de obicei sub 55–60%, iar în altele pensiile mari nu se calculează după ultimul salariu, ci după media mai multor ani.

Acesta a menționat că în trecut oamenii foloseau diferite metode ca să-și mărească pensia. De exemplu, se mutau pe un post mai bine plătit înainte de pensionare, cum s-a întâmplat la Romsilva, unde directorii ajungeau pe anumite posturi în Consiliul de Administrație și își creșteau astfel pensia.

„Nu există nicăieri în Europa astfel de procente. Procentele în Europa, unele pensii la magistraţi sunt contributive, deci sub 55-60%, iar altele care sunt în astfel de procente nu sunt legate de ultimul salariu, ci sunt legate de mai mulţi ani, ultimii ani, media ultimilor ani. Pentru că acum câţiva ani, prin tot felul de tehnici, nu doar în sistemul de justiţie, oamenii ce fac? Îşi optimizează ultimele câştiguri. Se mută pe un post plătit mai bine. Vă aduceţi aminte de Romsilva, în care se primeau nu ştiu câte pensii la finalul activităţii, directorii aveau nişte mecanisme prin care exact înainte de a ieşi la pensie erau avansaţi pe anumite posturi în Consiliul de Administraţie şi deci îşi înmulţeau pensia cu ultimul salariu”, a punctat Bolojan.

Bolojan a spus că în lucrurile importante nu se poate ceda și că astfel de practici nu mai trebuie acceptate, pentru că ar însemna trădarea cetățenilor. El a explicat că oamenii nu mai vor să fie păcăliți și că el nu vrea să îi dezamăgească. Totodată, a precizat că a purtat discuții și a explicat situația, cedând acolo unde se putea, dar nu în chestiunile esențiale.

El a menționat că a fost ușor să negocieze când pensia era stabilită la 80% din salariul brut sau egală cu salariul, dar că e mult mai dificil să corectezi aceste lucruri și să aduci pensiile la valori normale. Bolojan a subliniat că nu este vorba despre a critica sistemul sau a stârni nemulțumire, ci despre a corecta situațiile care nu mai sunt corecte și care afectează mulți oameni.