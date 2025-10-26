Premierul Ilie Bolojan a atras atenția că România trece printr-o criză bugetară gravă. El a spus că țara are mari probleme financiare din cauza dobânzilor mari la împrumuturile externe și din lipsa unei politici clare pentru gestionarea banilor publici.

Bolojan a explicat că, din cauza acestor credite cu dobânzi între 5,5 și 7% în euro sau dolari, România va trebui să plătească doar pentru dobânzi aproximativ 11 miliarde de euro în acest și anul viitor. El a precizat că, anul trecut, cheltuielile cu dobânzile au crescut și vor ajunge să consume cam 3% din PIB. Această sumă mare cheltuită doar pentru dobânzi afectează grav bugetul de stat. Practic, 3% din PIB din deficitul bugetar se duce doar pe plata dobânzilor la creditele externe.

„Și vă rog să vă gândiți în ce situație este țara noastră din punct de vedere al crizei bugetare, în condițiile în care, datorită creditelor pe care le-am contractat, la dobânzi foarte mari, între 5,5 și 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor, de exemplu, plăți doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde, deci 11 miliarde de euro, iar anul trecut, foarte probabil, aceste cheltuieli vor crește și vor ajunge la 3% din PIB”, a spus premierul, duminică seară, la Digi24.

Bolojan a explicat situația folosind o comparație cu finanțele unei familii. El a spus că, dacă o familie ia un împrumut mare cu dobândă mare, va plăti mult doar pentru dobânzi, pentru că banca știe că nu gestionează bine banii. Bolojan a adăugat că alte țări se pot împrumuta la dobânzi mult mai mici, chiar pentru sume mai mari, pentru că sunt considerate credibile financiar.

El a explicat că România a plătit dobânzi mari pentru datorii mari, deși alte state cu dobânzi mai mici plătesc aceeași sumă sau chiar mai puțin. Premierul a precizat că datorii publice de aproximativ 55% din PIB ar putea ajunge la 60% din PIB, din cauza gestionării necorespunzătoare a banilor și a creșterii dobânzilor, ceea ce face ca România să plătească dobânzi ca și cum ar avea un grad de îndatorare de peste 100%.

„Altcineva, o altă persoană a luat 20 de milioane și a luat cu dobândă de 3,5% și plătește aceeași dobândă, dar pentru o sumă dublă, tot 700.00. Asta facem noi. Deși avem datorii din PIB de aproximativ 55, ne ducem către 60% din PIB, pentru că n-am avut grijă de bani, pentru că am crescut creditele foarte mult și ne-au crescut dobânzile, plătind niște dobânzi ca și cum avea un grad de îndatorare de peste 100%”, a precizat premierul.

Bolojan a spus că principalele cauze ale crizei bugetare sunt risipa banilor publici, colectarea ineficientă a veniturilor la buget și asumarea unor investiții prea mari pentru posibilitățile reale ale țării. El a atras atenția că orice guvern viitor va trebui să ia măsuri dure dacă aceste dezechilibre nu sunt corectate rapid.

Bolojan a explicat că guvernul său a încercat să reducă cheltuielile și că aceste măsuri sunt inevitabile pentru a evita ca viitoarele guvernări să ajungă „cu spatele la zid”. El a subliniat că soluțiile posibile sunt să se crească veniturile bugetare prin colectare mai eficientă și să se reducă cheltuielile acolo unde se poate.