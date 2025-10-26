Într-un mesaj pe pagina oficială de Facebook, Radu Georgescu a atras atenția că în România interesul oamenilor pentru datele financiare este foarte scăzut, iar capacitatea lor de a interpreta aceste informații este și mai redusă.

El a comparat situația cu Elveția, unde cetățenii primesc documente detaliate despre bugetul statului și participă prin referendum la decizii privind taxarea și investițiile. În România, însă, dacă oamenii ar primi acasă un document financiar complex, majoritatea nu ar ști cum să-l interpreteze și să stabilească o strategie economică.

”În România, interesul pentru datele financiare este la un nivel foarte redus. Interesul pentru interpretarea lor este și mai scăzut. În Elveția, bugetul de venituri și cheltuieli este votat de oameni prin referendum. Toți locuitorii primesc prin poștă P&L-ul, bilanțul și cash flow-ul statului pe anul trecut și pe anul curent, iar aceștia trebuie să decidă nivelul taxării și în ce investesc banii. Gândiți-vă pentru un moment: ce s-ar întâmpla în România dacă oamenii s-ar trezi acasă cu un document de peste 100 de pagini cu date financiare? Bonus: ar trebui să le înțeleagă și să aleagă o strategie financiară pentru țară”, spune acesta.

Radu Georgescu a subliniat că cifrele financiare recente ale Carrefour arată o scădere accelerată a economiei românești, dar mulți cititori nu au înțeles articolul său și s-au bucurat de plecarea retailerului, ignorând faptul că reducerea concurenței accentuează caracterul de oligopol în piața alimentară.

El a remarcat că această ignoranță se extinde și asupra datelor macroeconomice: executia bugetară pe primele nouă luni din 2025 arată că România are cel mai mare deficit bugetar din istorie, iar situația se va înrăutăți în 2026.

”Ieri am scris un articol în care am pus un paragraf din P&L-ul Carrefour pentru trimestrul 3 din 2025. Cifrele financiare publicate arată că economia României scade accelerat. În trimestrul 3 din 2025, vânzările Carrefour au scăzut cu 2,5%, în condițiile în care inflația a fost de 10%. În trimestrul 2, vânzările crescuseră cu 2,5%, în condițiile unei inflații de 5,5%. Aceasta arată o scădere rapidă a economiei. Mulți oameni nu au înțeles articolul meu. Unii au comentat că este bine că pleacă Carrefour, deoarece are prețuri mai mari decât Lidl. Poftim? Cele două magazine nu se pot compara în privința produselor și a strategiilor de marketing. Lidl are o gamă mare de produse marca proprie, cu prețuri mai mici. Mai mult, este ciudat să te bucuri când pleacă o firmă din România, pentru că asta arată că nu înțelegi cum funcționează economia. Achiziționarea Carrefour de către un concurent va accentua și mai mult caracterul de oligopol al industriei magazinelor alimentare. Într-o economie, este bine să fie mai mulți concurenți. Ignoranța față de datele financiare se aplică și datelor macroeconomice. Ieri seara a fost publicată execuția bugetară a României pentru perioada ianuarie – septembrie 2025. S-a uitat cineva peste ele? România are cel mai mare deficit bugetar din istorie! Probabil, deficitul de anul acesta va fi mai mare decât cel din 2024. Metaforic, România este un autobuz fără frâne care accelerează către un zid. Bonus: cei care conduc autobuzul trag bezmetic de volan”, spune acesta.

Radu Georgescu a explicat că în 2025 guvernul a aplicat toate măsurile posibile pentru a reduce deficitul – majorarea salariului minim, eliminarea unor scutiri fiscale, creșteri de taxe și impozite, dar deficitul a crescut totuși față de 2024.

Pentru 2026, guvernul nu va mai avea astfel de instrumente la dispoziție, în timp ce cheltuielile cu dobânzile vor crește semnificativ, iar România se îndreaptă spre o criză economică, politică și socială majoră.