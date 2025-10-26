În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, The Group a primit „Premiul pentru dezvoltarea unei culturi a inovației în comunicare”.

„Mulțumesc pentru premiu. Este o filosofie personală de a lăsa scena clienților noștri și nu agențiilor de comunicare. Dar este un an de excepție pentru noi. Este un an de aniversare – împlinim 20 de ani – și aș vrea să mulțumesc, în primul rând, clienților noștri, văd foarte mulți în sală, și partenerilor noștri”, a declarat Zoltan Szigeti, președinte The Group, pe scena Galei Capital.

2025 a fost un an marcat de provocări multiple, care au afectat întreaga economie românească, efecte resimțite și de The Group, liderul de piață în industria comunicării. „Ne așteptăm ca anul 2025 să înregistreze o creștere timidă a cifrei de afaceri în raport cu anul trecut. Probabil vom încheia acest an cu puțin mai mult decât 200 milioane de euro, cifra de afaceri pentru The Group. Realitatea parcursă de-a lungul acestui an a contrazis toate previziunile, care erau oricum rezervate. Sperăm să fi reușit, la capătul lui 2025, să păstrăm o profitabilitate de 1%”, spune Zoltan Szigeti.

Deși contextul este dificil, nu a temperat și apetitul pentru investiții al The Group, partenerul Omnicom Media Group în România.

Compania nu adoptă însă o abordare „programatică”, ci una dinamică. „Tratăm investițiile ca pe oportunități pe care le fructificăm imediat ce se ivesc, așa încât noțiunea de «buget alocat investițiilor» este un concept perimat pentru noi. Depășim totdeauna cifrele care figurează în planul de buget, investim totdeauna mai mult decât am fi știut să prognozăm la început de an. Abia post-factum, la bilanț avem cifrele investițiilor, oriunde între 2% și 5% din venituri”, explică Szigeti.

Anul acesta, investițiile companiei s-au concentrat pe zona de software, instrumente de AI și soluții digitale pentru următoarea etapă pe care o va parcurge industria comunicării. „Ne pregătim din punct de vedere tehnologic și al capabilităților să răspundem unor obiceiuri de tip nou ale consumatorilor și unor așteptări mult mai sofisticate ale clienților”, precizează președintele companiei.

Condițiile dure din prezent nu reprezintă ceva nou pentru industria comunicării, susține Szigeti: „Fiecare an a fost pentru industria noastră atât de greu și dur, și lung, încât aproape că uităm cât de anevoios a curs precedentul an. Marketing-comunicare este domeniul în care se petrec zilnic mutații, se înregistrează permanent prefaceri, modificări și evoluții. Ale industriilor cu care ne intersectăm în activitatea de comunicare pentru clienți, ale mass-media, ale universului vast numit «internet», ale obiceiurilor de consum ale publicului. Fiecare zi aduce provocări noi. Pe unele reușim să le depășim, altele rămân parte din felul contorsionat în care evoluează economia românească.”

Pesimismul pieței, lipsa de încredere în economie, scăderea consumului și creșterea taxelor afectează însă fiecare industrie și toți consumatorii. „Nu se poate cuantifica aportul fiecărui element negativ, dar efectul cumulat zugrăvește un tablou cenușiu”, afirmă Zoltan Szigeti.

Strategia The Group pentru depășirea acestor provocări este simplă și pragmatică: „Nu știm altă formulă decât hărnicie, ritm alert și rigoare. E un amestec de ingrediente destul de rare fiecare. Atunci când sunt puse împreună zilnic, la fiecare temă, pentru fiecare client, n-au cum să nu aducă rezultate. Suntem cea mai harnică echipă de profesioniști riguroși, integri și agreabili – așa spun Clienții noștri despre noi!”

Iar rezultatele „formulei” sunt vizibile. „Ne-am păstrat Clienții și am contribuit la faptul că aceștia și-au atins obiectivele de marketing-comunicare. Mulți le-au depășit. Avem Clienți noi, avem colegi mândri că lucrează la The Group, am realizat campanii memorabile, am luat premii, suntem mai mulți și mai buni decât anul trecut, am pășit deja în etapa profesională hibrid «om plus AI»… Cred că acestea ar fi parte din realizările notabile ale acestui an”, concluzionează Zoltan Szigeti.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.