Totodată, anul trecut a marcat o accelerare semnificativă a adoptării inteligenței artificiale (AI), care ocupă locul doi în clasamentul riscurilor cu cea mai mare creștere din sondaj. Aproape jumătate dintre respondenți consideră că AI aduce mai multe beneficii decât riscuri pentru industria lor, în timp ce circa 20% apreciază contrariul.

Pentru prima dată, întreruperea activității nu mai figurează între primele două riscuri la nivel global, coborând pe locul 3. Cu toate acestea, ea rămâne o preocupare semnificativă, fiind adesea consecința altor riscuri din top 10.

Un sezon al uraganelor mai puțin sever din 2025 a dus la scăderea riscului catastrofelor naturale pe locul 5, comparativ cu anul precedent. În schimb, riscurile politice și violența au urcat de pe locul 9 pe locul 7, pe fondul preocupărilor legate de volatilitatea geopolitică și conflictele internaționale.

În România, Allianz Risk Barometer 2026 evidențiază un mediu de risc tot mai complex pentru companii, în care schimbările legislative și de reglementare ocupă un loc central. Totodată, inteligența artificială devine un factor-cheie de transformare, generând atât oportunități, cât și riscuri emergente legate de implementare și răspundere, situându-se pe locul 2 în clasamentul riscurilor pentru companiile românești.

Incidentele cibernetice rămân o preocupare majoră, pe fondul dependenței crescânde de infrastructura digitală, iar evoluțiile macroeconomice continuă să influențeze deciziile de investiții și planificarea pe termen lung. Expunerea la catastrofe naturale, riscurile politice, schimbările climatice, întreruperile de activitate, riscurile energetice și cele din domeniul sănătății completează peisajul, evidențiind necesitatea unei abordări integrate și proactive a managementului riscurilor.

„Pentru clienții noștri, provocarea anului 2026 nu este doar gestionarea riscurilor individuale, ci înțelegerea modului în care acestea se interconectează și pot amplifica impactul asupra activității. Schimbările legislative, riscurile cibernetice și adoptarea inteligenței artificiale necesită soluții personalizate, expertiză specializată și o abordare strategică pe termen lung. Rolul nostru este să fim un partener de încredere pentru companii, ajutându-le să anticipeze riscurile, să își consolideze reziliența și să transforme incertitudinea într-un avantaj competitiv sustenabil”, spune Virgil Șoncutean, CEO Allianz-Țiriac România. „În urma volatilității și incertitudinii din 2025, companiile continuă să se confrunte în 2026 cu riscuri interconectate și extrem de complexe, într-un mediu aflat într-o schimbare rapidă. Având în vedere că inteligența artificială a dominat numeroase discuții socio-economice, nu este surprinzător faptul că aceasta înregistrează cea mai mare creștere în Allianz Risk Barometer. Pe lângă oportunitățile semnificative pe care le aduce, potențialul său transformator, precum și ritmul rapid de evoluție și adoptare, remodelează peisajul riscurilor, devenind o preocupare majoră pentru companiile de toate dimensiunile la nivel mondial, alături de alte amenințări deja consacrate”, declară Thomas Lillelund, CEO al Allianz Commercial.

În 2026, incidentele cibernetice reprezintă principalul risc global pentru companii pentru al cincilea an consecutiv, înregistrând cel mai mare scor din istorie (42% din răspunsuri), precum și cea mai mare diferență față de celelalte riscuri (+10%). Acestea se clasează drept principala preocupare corporate în toate regiunile (America, Asia-Pacific, Europa, Africa și Orientul Mijlociu). Menținerea riscurilor cibernetice pe primul loc în Allianz Risk Barometer reflectă dependența tot mai accentuată de tehnologiile digitale, într-un context în care peisajul amenințărilor cibernetice, precum și mediul geopolitic și cel de reglementare, evoluează rapid. Atacurile cibernetice recente, intens mediatizate, subliniază caracterul permanent al acestei amenințări pentru companii de toate dimensiunile. Companiile mici și mijlocii sunt vizate tot mai frecvent și se confruntă cu presiuni crescute, pe fondul resurselor limitate dedicate securității cibernetice.

„Investițiile companiilor mari în securitate cibernetică și reziliență dau rezultate, permițând detectarea timpurie și reacția rapidă la atacuri. Cu toate acestea, riscul cibernetic continuă să evolueze. Organizațiile devin din ce în ce mai dependente de furnizori terți pentru date și servicii critice, în timp ce inteligența artificială amplifică amenințările, extinzând suprafața de atac și accentuând vulnerabilitățile existente”, explică Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services, Allianz Commercial.

Inteligența artificială (AI) a urcat rapid în rândul principalelor preocupări globale de business, ajungând pe locul 2 (32%) în 2026, de pe locul 10 în 2025 – cea mai mare creștere din clasamentul acestui an. AI-ul înregistrează creșteri semnificative în toate regiunile, ocupând locul 2 în America, Asia-Pacific, Africa și Orientul Mijlociu și locul 3 în Europa. De asemenea, reprezintă un risc în creștere pentru companiile de toate dimensiunile, intrând în top trei atât pentru companiile mari, cât și pentru cele mijlocii și mici. Pe măsură ce adoptarea inteligenței artificiale accelerează și devine tot mai profund integrată în operațiunile de bază ale companiilor, respondenții anticipează o intensificare a riscurilor asociate AI-ului, în special în ceea ce privește aspectele de răspundere. Răspândirea rapidă a sistemelor de inteligență artificială generativă și agentică, împreună cu utilizarea lor tot mai extinsă în practică, a sporit gradul de conștientizare cu privire la nivelul real de expunere al organizațiilor.

„Companiile percep din ce în ce mai mult inteligența artificială nu doar ca pe o oportunitate strategică majoră, ci și ca pe o sursă complexă de riscuri operaționale, juridice și reputaționale. În multe cazuri, ritmul de adoptare depășește capacitatea cadrului de guvernanță, a reglementărilor și a forței de muncă de a ține pasul”, afirmă Ludovic Subran, economist-șef, Allianz. „Pe măsură ce tot mai multe companii încearcă să se extindă în 2026, acestea se vor confrunta cu o expunere mai mare la probleme legate de fiabilitatea sistemelor, calitatea datelor, dificultăți de integrare și deficit de competențe specializate. În același timp, apar noi expuneri din perspectiva răspunderii, legate de deciziile automatizate, modelele părtinitoare sau discriminatorii, utilizarea necorespunzătoare a proprietății intelectuale și incertitudinea privind responsabilitatea în cazul în care rezultatele generate de AI produc prejudicii.”

Anul 2025 a marcat o orientare către politici comerciale protecționiste și conflicte tarifare, care au adus un nivel ridicat de incertitudine în economia globală. Totodată, a fost un an caracterizat de conflicte regionale în Orientul Mijlociu și în zona Rusia/Ucraina, precum și de dispute de frontieră între India/Pakistan și Thailanda/Cambodgia și războaie civile în Africa – o tendință care continuă și în 2026, odată cu intervenția SUA în Venezuela. Riscurile geopolitice exercită o presiune tot mai mare asupra lanțurilor de aprovizionare, iar, pe fondul creșterii acestor riscuri, doar 3% dintre respondenții Allianz Risk Barometer consideră că lanțurile lor de aprovizionare sunt „foarte reziliente”.

Numai în ultimul an, restricțiile comerciale s-au triplat, afectând mărfuri estimate la 2,7 trilioane USD – aproape 20% din importurile globale, potrivit Allianz Trade – determinând companiile să exploreze tendințe precum friendshoring-ul și regionalizarea. Aceste evoluții conduc la o percepție ridicată a riscului: 29% dintre respondenți plasează întreruperea activității printre principalele riscuri, situând-o pe locul 3, deși aceasta coboară cu o poziție față de anul precedent.

În mod previzibil, riscurile politice și violența urcă două poziții, până pe locul 7 – cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Riscul strâns corelat al modificărilor legislative și de reglementare – care include și tarifele comerciale – se menține pe locul 4 la nivel global, neschimbat față de anul anterior, însă cu un număr mai mare de respondenți, pe fondul îngrijorărilor legate de intensificarea protecționismului. De altfel, paralizarea lanțurilor globale de aprovizionare ca urmare a unui conflict geopolitic este considerată cel mai probabil scenariu de tip „lebădă neagră” care ar putea deveni realitate în următorii cinci ani, potrivit a 51% dintre respondenți.

Top 10 riscuri pentru companii la nivel global în 2026

Metodologia Allianz Risk Barometer și clasamentele complete ale riscurilor la nivel global și pe țări sunt disponibile aici.