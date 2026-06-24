Investiție de 15 milioane de lei și planuri de expansiune: mișcarea care schimbă ritmul din HoReCa

Cel mai mare lanț românesc de restaurante fast-casual cu specific grecesc din Europa de Est, operat în sistem de franciză, își accelerează planurile de dezvoltare și anunță investiții de peste 15 milioane de lei pentru extinderea și modernizarea rețelei în acest an.

Suma este semnificativ mai mare față de anul trecut, când bugetul alocat s-a ridicat la aproximativ 2 milioane de lei. Strategia vizează deschiderea a cel puțin 10 noi restaurante, atât în format propriu, cât și în regim de franciză.

Rețeaua Spartan a ajuns în prezent la 58 de unități, dintre care 25 sunt operate direct și 33 funcționează în sistem de franciză. Potrivit datelor comunicate de companie, anul 2025 s-a încheiat cu o cifră de afaceri de peste 270 de milioane de lei la nivel de rețea și aproximativ 4,5 milioane de clienți serviți. Din total, locațiile proprii au generat circa 145 de milioane de lei, iar francizele aproximativ 125 de milioane de lei.

Marja de profit s-a situat la 9,2%, iar conducerea companiei susține că rezultatele au fost susținute de reinvestirea profitului în dezvoltarea infrastructurii și în consolidarea operațiunilor existente.

„Anul 2025 a fost un an de reașezare și dezvoltare pentru Spartan. Am ales să reinvestim profitul în consolidarea rețelei, modernizarea restaurantelor și susținerea partenerilor noștri francizați, pentru a crea o bază solidă de creștere pe termen lung. Chiar și așa, profitabilitatea a fost solidă”, a declarat Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Restaurants.

În perioada precedentă, compania a direcționat aproximativ 2 milioane de lei către modernizarea și dezvoltarea locațiilor francizate. Investițiile au vizat creșterea vizibilității restaurantelor, digitalizarea proceselor, achiziția de echipamente și alinierea unităților la noile standarde operaționale și de imagine.

Totodată, au continuat programele de formare în management demarate anterior, dedicate atât echipelor din locațiile proprii, cât și celor din franciză, potrivit economica.net.

Pentru acest an, bugetul de investiții depășește 15 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de peste șapte ori față de anul anterior. Fondurile sunt alocate atât extinderii, cât și modernizării rețelei existente, într-un context în care compania își propune să deschidă minimum 10 restaurante noi.

Costul de deschidere a unei unități în sistem de franciză pornește de la 1,35 milioane de lei, la care se adaugă o taxă de 78.000 de lei și o redevență lunară de 6% din vânzări. Planurile includ atât restaurante proprii, cât și unități operate de parteneri francizați.

Spartan a continuat în acest an renovarea unor restaurante existente, inclusiv în centre comerciale din Constanța și Cluj-Napoca, și a deschis o nouă locație în Râmnicu Vâlcea. Compania analizează în continuare extinderea în orașe precum București, Oradea, Ploiești, Galați, Bistrița și Cluj-Napoca.

Pe plan internațional, rețeaua își consolidează prezența în Spania și ia în calcul extinderea în Marea Britanie și Irlanda, pe fondul interesului pentru modelul de business din segmentul QSR.

„Comportamentul consumatorilor s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Consumatorul român caută branduri cu personalitate și elemente clare de diferențiere, tendință care determină operatorii din segmentul QSR (Quick Service Restaurants) să investească constant în experiența oferită clienților. Calitatea produselor rămâne esențială, dar contează la fel de mult confortul, aspectul locației și rapiditatea serviciilor,” a explicat Gabriel Melniciuc.

Reprezentanții companiei estimează că segmentul restaurantelor cu servire rapidă va continua să atragă consumatori care migrează din zona restaurantelor tradiționale, în căutarea unui echilibru între preț, calitate și rapiditate.

Fondat în 2012 de antreprenorul Ștefan Mandachi, lanțul Spartan funcționează în prezent sub umbrela Strong MND Corporation S.R.L. și operează o rețea extinsă la nivel național, cu peste 1.000 de angajați.