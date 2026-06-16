România pregătește noi hărți de risc și planuri de intervenție la inundații. Investiție de 33 de milioane de lei

România a început implementarea unui nou proiect național destinat gestionării riscului de inundații, în contextul în care fenomenele extreme devin tot mai frecvente. Proiectul, finanțat din fonduri europene și naționale, urmărește actualizarea hărților de hazard și risc, modernizarea instrumentelor digitale și elaborarea unor noi planuri de protecție pentru comunități și infrastructuri.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române” implementează proiectul RO-FLOODS III, parte a celui de-al treilea ciclu de aplicare a Directivei europene privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații. Contractul de finanțare a fost semnat la 29 aprilie 2026, iar proiectul va fi implementat în perioada iunie 2026 – iulie 2028.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de peste 33 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027 și Fondul Social European Plus.

Proiectul are acoperire națională și include toate cele 11 bazine hidrografice principale din România, precum și sectorul românesc al Dunării. Vor fi analizate inclusiv zonele urbane, periurbane și industriale expuse riscului de inundații, precum și siturile industriale și miniere aflate în apropierea cursurilor de apă.

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este actualizarea hărților de hazard și risc la inundații prin utilizarea unor modele hidrologice și hidraulice avansate. Acestea vor include scenarii multiple, inclusiv evenimente extreme și situații generate de eventuale breșe ale infrastructurilor de apărare.

De asemenea, va fi elaborată o hartă națională de pericol la inundații care va putea fi utilizată în urbanism și amenajarea teritoriului. Documentul va integra informații privind adâncimea apei, viteza curenților, durata inundațiilor și impactul asupra funcționării infrastructurilor și comunităților.

Analizele vor include infrastructuri critice din domeniul energiei, transporturilor și comunicațiilor, spitale, școli, centre de intervenție, obiective industriale și miniere, dar și ecosisteme vulnerabile precum zonele umede și ariile protejate.

În cadrul proiectului vor fi actualizate 12 Planuri de Management al Riscului la Inundații, corespunzătoare celor 11 administrații bazinale și fluviului Dunărea. Aceste documente vor stabili măsurile de prevenire, prioritățile de investiții, soluțiile structurale și nestructurale și măsurile de adaptare la schimbările climatice.

Planurile vor include analize cost-beneficiu, corelarea cu documentațiile de urbanism și protecție civilă și identificarea surselor de finanțare pentru proiectele necesare.

Totodată, autoritățile își propun elaborarea unui portofoliu de minimum 20 de proiecte majore pentru reducerea riscurilor la inundații, cu prioritate pentru zonele urbane expuse, infrastructurile vulnerabile și siturile industriale cu risc ridicat.

Printre rezultatele așteptate se numără modernizarea platformei www.inundatii.ro și dezvoltarea unor instrumente digitale care să permită accesul autorităților și specialiștilor la informații actualizate privind riscul de inundații.

Proiectul prevede și dezvoltarea unui portal GIS interoperabil care va putea fi utilizat în procesul de autorizare a construcțiilor, în evaluarea investițiilor, în managementul situațiilor de urgență și în planificarea infrastructurii.

De asemenea, 120 de experți din administrația centrală și locală vor participa la programe de formare privind interpretarea noilor hărți de severitate și utilizarea acestora în planificarea teritorială și urbanistică.

Prin proiectul RO-FLOODS III, autoritățile urmăresc reducerea vulnerabilității la inundații, protejarea comunităților și infrastructurilor critice, integrarea riscurilor climatice în dezvoltarea teritorială și consolidarea capacității instituționale de prevenire și intervenție.