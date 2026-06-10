Proprietarii de case trebuie să respecte regula de 10 metri. Amenzile pot ajunge la mii de lei. Vecinii pot face reclamație în acest caz

Fosa septică rămâne soluția utilizată de mii de proprietari din zonele fără rețea publică de canalizare, însă instalarea acesteia este condiționată de respectarea unor norme sanitare și tehnice stricte. Legislația stabilește distanțe minime față de locuințe, fântâni și alte surse de apă, pentru a reduce riscurile de poluare și contaminare. Nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi, obligația refacerii lucrărilor și chiar litigii cu vecinii. Iată ce prevede legea și care sunt condițiile de amplasare a unei fose septice.

Fosa septică reprezintă una dintre cele mai utilizate soluții pentru gestionarea apelor uzate în gospodăriile care nu beneficiază de acces la rețeaua publică de canalizare. Rolul acesteia este de a colecta și trata primar apele reziduale, prin separarea materiilor solide și reducerea încărcării poluante înainte ca apa să fie evacuată în sistemul de drenaj.

Tocmai pentru că aceste instalații intră în contact direct cu apele uzate menajere, autoritățile au stabilit reguli clare privind amplasarea și funcționarea lor. Baza legală este reprezentată de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică referitoare la mediul de viață al populației, act normativ care a fost modificat și completat de-a lungul timpului.

Normele prevăd că sistemele individuale de colectare a apelor uzate trebuie instalate astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și să nu producă impact negativ asupra mediului. Reglementarea are la bază riscurile asociate infiltrării apelor contaminate în sol sau în pânza freatică.

Apa uzată provenită din gospodării conține microorganisme, bacterii și compuși care pot ajunge în sursele de apă subterană atunci când instalația este amplasată necorespunzător. În astfel de situații pot apărea probleme de sănătate publică, dar și disconfort cauzat de mirosuri persistente sau infiltrații.

Pe lângă normele sanitare, proprietarii trebuie să verifice și cerințele stabilite prin documentațiile de urbanism locale, precum și eventualele condiții impuse prin certificatul de urbanism sau autorizația de construire.

Amplasarea fosei septice în apropierea terenurilor învecinate generează frecvent dispute între proprietari, mai ales atunci când nu sunt respectate cerințele sanitare referitoare la distanțe. În practică, mulți proprietari se raportează exclusiv la gardul despărțitor, însă legislația urmărește protejarea locuințelor și a persoanelor care trăiesc în vecinătate.

Conform normelor sanitare, instalația trebuie amplasată la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință. Astfel, dacă imobilul vecinului se află în apropierea limitei de proprietate, amplasamentul trebuie ales astfel încât această distanță minimă să fie respectată.

Regula urmărește prevenirea unor situații care pot afecta confortul și sănătatea persoanelor din zonă. O fosă amplasată prea aproape de o locuință poate genera mirosuri neplăcute, infiltrații în sol și, în anumite situații, poate afecta sursele de apă existente pe terenurile învecinate.

În cazul apariției unor defecțiuni tehnice, consecințele nu se limitează întotdeauna la terenul pe care este montată instalația. Din acest motiv, specialiștii recomandă alegerea unui amplasament care să depășească, atunci când este posibil, limitele minime prevăzute de lege.

Totodată, zona aleasă trebuie să permită accesul utilajelor de vidanjare și să fie poziționată la distanță de terase, zone de recreere și locuri de joacă. Amplasarea în apropierea arborilor de mari dimensiuni este descurajată, deoarece sistemul poate fi afectat în timp de dezvoltarea rădăcinilor.

Legislația sanitară stabilește aceeași distanță minimă și în raport cu locuința proprietarului. Astfel, fosa septică trebuie amplasată la minimum 10 metri de cea mai apropiată casă, indiferent dacă este vorba despre locuința proprie sau despre cea a unui vecin.

Această măsură urmărește reducerea riscurilor asociate funcționării sistemului și menținerea unui nivel adecvat de confort pentru persoanele care locuiesc în apropiere. Chiar și instalațiile moderne și corect întreținute pot produce mirosuri neplăcute în anumite condiții, în special în perioadele cu temperaturi ridicate.

Există și argumente tehnice care justifică această distanță. În cazul apariției unor fisuri, infiltrații sau alte probleme structurale, apropierea excesivă de fundația clădirii poate îngreuna lucrările de intervenție și poate genera costuri suplimentare.

Protejarea surselor de apă reprezintă un alt obiectiv esențial al legislației. Din acest motiv, fosele septice trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de fântâni și de alte surse de apă utilizate în gospodărie. Scopul este prevenirea contaminării apei destinate consumului uman.

În zonele în care pânza freatică se află la adâncimi reduse sau există un risc ridicat de infiltrare, specialiștii recomandă respectarea unor distanțe mai mari decât cele prevăzute ca minim obligatoriu de legislație.

Nerespectarea normelor privind amplasarea și exploatarea unei fose septice poate avea consecințe importante atât din punct de vedere financiar, cât și juridic. Autoritățile de sănătate publică și cele de mediu pot constata existența unor riscuri pentru populație și pot dispune măsuri de remediere.

În funcție de situația identificată, proprietarul poate fi obligat să efectueze lucrări suplimentare pentru aducerea instalației în conformitate cu legea sau chiar să mute complet sistemul într-o altă zonă a terenului.

Problemele pot apărea și în relația cu vecinii afectați. Dacă instalația produce infiltrații, poluează o fântână sau generează mirosuri persistente, persoanele prejudiciate au posibilitatea de a solicita despăgubiri în instanță.

Legislația sanitară prevede că încălcarea normelor de igienă și sănătate publică poate atrage răspundere administrativă, civilă sau penală, în funcție de gravitatea faptelor constatate. De asemenea, evacuarea apelor uzate direct pe teren, în șanțuri sau în cursuri de apă este interzisă și poate fi sancționată de autoritățile competente.

În funcție de abaterea constatată și de instituția care efectuează verificările, sancțiunile pot ajunge la câteva mii de lei. În plus, plata amenzii nu înlătură obligația de remediere a situației și de respectare a condițiilor impuse de legislația în vigoare.