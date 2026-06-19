Regula pe care trebuie să o știe toți proprietarii. Administratorul blocului nu poate interveni în aceste cazuri. Vecinul trebuie notificat
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Mulți proprietari de apartamente consideră că administratorul blocului este obligat să intervină ori de câte ori apar conflicte între vecini sau probleme precum infiltrațiile dintre apartamente. În realitate, atribuțiile administratorului sunt limitate de lege, iar în numeroase situații acesta nu poate face demersurile solicitate, chiar dacă proprietarii insistă. Avocatul Gelu Pușcaș explică unde se termină responsabilitatea administratorului și ce trebuie să facă, de fapt, proprietarul prejudiciat.
Administratorul nu poate acționa împotriva unui vecin la cererea altui proprietar
Una dintre cele mai întâlnite situații este cea în care un apartament este afectat de infiltrații provenite din locuința vecină.
Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, dacă problema provine dintr-o instalație sau dintr-un element care aparține proprietății individuale a vecinului și nu unei părți comune a imobilului, asociația de proprietari și administratorul nu au competența de a interveni în litigiul dintre cei doi proprietari.
Proprietarul afectat trebuie să își rezolve direct problema cu vecinul, iar administratorul nu poate trimite notificări, nu poate iniția demersuri și nu poate reprezenta unul dintre proprietari în conflict.
Ce trebuie să facă proprietarul afectat de infiltrații
În astfel de situații, avocatul recomandă ca proprietarul prejudiciat să urmeze mai mulți pași înainte de a ajunge în instanță.
Acesta trebuie să îl notifice pe vecin și să îi solicite remedierea problemei într-un termen rezonabil. Totodată, poate cere asociației de proprietari un document din care să rezulte că infiltrația nu provine dintr-o parte comună a blocului.
De asemenea, este recomandată întocmirea unui proces-verbal de constatare și realizarea unor fotografii care să dovedească existența prejudiciului.
Dacă vecinul nu ia măsuri, proprietarul se poate adresa instanței pentru obligarea acestuia la efectuarea reparațiilor și la acoperirea prejudiciului produs.
În cazul unor infiltrații grave, care produc pagube importante într-un timp scurt, poate fi formulată și o cerere de ordonanță președințială.
Administratorul nu poate stabili cine este vinovat
Un alt aspect asupra căruia atrage atenția avocatul Gelu Pușcaș este acela că administratorul nu are competența profesională de a stabili cauza unei infiltrații.
Administratorul nu este specialist în instalații sanitare și nu poate emite documente prin care să stabilească cine este responsabil pentru producerea pagubelor.
În astfel de situații, asociația de proprietari trebuie să contracteze un specialist autorizat, persoană fizică autorizată sau firmă de specialitate, care să verifice instalațiile și să întocmească un punct de vedere tehnic.
Dacă se constată că problema provine dintr-o parte comună a blocului, asociația de proprietari va trebui să organizeze reparațiile și, dacă este cazul, să suporte despăgubirile.
În schimb, dacă defecțiunea aparține unei proprietăți individuale, responsabilitatea revine proprietarului respectiv.
Administratorul nu poate da în judecată un proprietar
Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că administratorul nu poate introduce acțiuni în instanță împotriva unui proprietar pentru astfel de litigii.
Acesta poate acționa doar în limitele mandatului primit și ale atribuțiilor prevăzute de lege și de contractul de administrare.
Din acest motiv, proprietarii nu ar trebui să îi reproșeze administratorului că nu transmite notificări, că nu pătrunde în apartamentul vecinului sau că nu inițiază procese.
Proprietarul prejudiciat trebuie să își asume demersurile
În final, avocatul arată că persoana afectată trebuie să fie cea care își asumă demersurile necesare pentru apărarea drepturilor sale.
„Într-o astfel de ipoteză, proprietarul afectat trebuie să-și asume un astfel de demers, trebuie să-și asume cheltuielile. Nu spun că este un demers ușor dar nici nu poate rămâne în pasivitate și să privească cum i se deteriorează apartamentul. Pe de altă parte nu este de tolerat atitudinea unui vecin care inundă, care este pasiv și care tratează cu indiferență solicitările vecinului care trebuie să trăiască cu apă pe pereți”, explică avocatul Gelu Pușcaș.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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