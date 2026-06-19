Regula pe care trebuie să o știe toți proprietarii. Administratorul blocului nu poate interveni în aceste cazuri. Vecinul trebuie notificat

Mulți proprietari de apartamente consideră că administratorul blocului este obligat să intervină ori de câte ori apar conflicte între vecini sau probleme precum infiltrațiile dintre apartamente. În realitate, atribuțiile administratorului sunt limitate de lege, iar în numeroase situații acesta nu poate face demersurile solicitate, chiar dacă proprietarii insistă. Avocatul Gelu Pușcaș explică unde se termină responsabilitatea administratorului și ce trebuie să facă, de fapt, proprietarul prejudiciat.

Una dintre cele mai întâlnite situații este cea în care un apartament este afectat de infiltrații provenite din locuința vecină.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, dacă problema provine dintr-o instalație sau dintr-un element care aparține proprietății individuale a vecinului și nu unei părți comune a imobilului, asociația de proprietari și administratorul nu au competența de a interveni în litigiul dintre cei doi proprietari.

Proprietarul afectat trebuie să își rezolve direct problema cu vecinul, iar administratorul nu poate trimite notificări, nu poate iniția demersuri și nu poate reprezenta unul dintre proprietari în conflict.

În astfel de situații, avocatul recomandă ca proprietarul prejudiciat să urmeze mai mulți pași înainte de a ajunge în instanță.

Acesta trebuie să îl notifice pe vecin și să îi solicite remedierea problemei într-un termen rezonabil. Totodată, poate cere asociației de proprietari un document din care să rezulte că infiltrația nu provine dintr-o parte comună a blocului.

De asemenea, este recomandată întocmirea unui proces-verbal de constatare și realizarea unor fotografii care să dovedească existența prejudiciului.

Dacă vecinul nu ia măsuri, proprietarul se poate adresa instanței pentru obligarea acestuia la efectuarea reparațiilor și la acoperirea prejudiciului produs.

În cazul unor infiltrații grave, care produc pagube importante într-un timp scurt, poate fi formulată și o cerere de ordonanță președințială.

Un alt aspect asupra căruia atrage atenția avocatul Gelu Pușcaș este acela că administratorul nu are competența profesională de a stabili cauza unei infiltrații.

Administratorul nu este specialist în instalații sanitare și nu poate emite documente prin care să stabilească cine este responsabil pentru producerea pagubelor.

În astfel de situații, asociația de proprietari trebuie să contracteze un specialist autorizat, persoană fizică autorizată sau firmă de specialitate, care să verifice instalațiile și să întocmească un punct de vedere tehnic.

Dacă se constată că problema provine dintr-o parte comună a blocului, asociația de proprietari va trebui să organizeze reparațiile și, dacă este cazul, să suporte despăgubirile.

În schimb, dacă defecțiunea aparține unei proprietăți individuale, responsabilitatea revine proprietarului respectiv.

Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că administratorul nu poate introduce acțiuni în instanță împotriva unui proprietar pentru astfel de litigii.

Acesta poate acționa doar în limitele mandatului primit și ale atribuțiilor prevăzute de lege și de contractul de administrare.

Din acest motiv, proprietarii nu ar trebui să îi reproșeze administratorului că nu transmite notificări, că nu pătrunde în apartamentul vecinului sau că nu inițiază procese.

În final, avocatul arată că persoana afectată trebuie să fie cea care își asumă demersurile necesare pentru apărarea drepturilor sale.