Reguli la bloc, 2026. Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, a explicat că, deși mulți proprietari se adresează administratorului cu solicitări, cereri sau contestații, acesta nu are calitatea de organ de conducere al asociației și nu poate decide în numele acesteia asupra reparațiilor, investițiilor sau altor intervenții.

Potrivit avocatului, Legea nr. 196/2018 nu prevede un termen în care administratorul este obligat să răspundă unei cereri venite din partea unui proprietar. Toate solicitările trebuie îndreptate către asociația de proprietari, iar raportul juridic se stabilește între proprietar și asociație, astfel încât administratorul nu poate fi acționat în instanță pentru a fi obligat să răspundă sau să efectueze lucrări la imobil.

Gelu Pușcaș a subliniat că, atunci când un proprietar se adresează direct administratorului, pierde timp, iar procedura legală trebuie realizată în relație cu asociația de proprietari. Termenul de trei zile prevăzut la articolul 33 alin. 8 din lege se referă doar la eliberarea adeverinței și nu se aplică în cazul solicitărilor proprietarilor.

Tot ceea ce reprezintă procedura contestării și recalculării listelor de plată se regăsește în cartea sa „Contestarea și recalcularea listelor de întreținere”, Editura „Rosetti International”.

„ÎN CÂT TIMP ESTE OBLIGAT ADMINISTRATORUL SĂ RĂSPUNDĂ PETIȚIILOR PROPRIETARULUI? După cum se poate observa în practică, o bună parte a proprietarilor se adresează cu solicitări, cereri, contestații etc administratorului. Administratorul nu este organ de conducere la nivelul asociației și nici cel care poate decide, în numele și pe seama asociației, reparații, investiții etc. Legea 196/2018 NU PREVEDE și nu face trimitere la un termen în care administratorul are obligația de a răspunde unei cereri/solicitări venită din partea unui proprietar. Orice fel de cerere, solicitare, contestație se îndreptă către asociația de proprietari. Neavând obligația de a răspunde pe de o parte, iar pe de altă parte raportul juridic fiind între proprietar și asociația de proprietari, administratorul nu are calitate procesuală pasivă (adică nu poate fi acționat în judecată) pentru a fi obligat să răspundă sau pentru a fi obligat să facă o intervenție la o țeavă spartă sau să repare terasa imobilului. Atunci când un proprietar are o problemă la nivelul părților comune și se adresează administratorului, pierde timp. Proprietarul trebuie să se adreseze asociației de proprietari și în raport cu aceasta să realizeze procedura legală. Termenul de 3 zile prevăzut în sarcina administratorului, termen regăsit la art. 33 alin. 8 privește eliberarea adeverinței și nu intră în sfera acestui material. Tot ceea ce reprezinta procedura contestarii si recalcularii listelor de plata sunt regasite in cartea “Contestarea si recalcularea listelor de intretinere”, autor Puscas Gelu, editura Rosetti International”, este mesajul publicat pe „Consultanta Asociatii Proprietari”.

De altfel, un proprietar nu poate face orice dorește pe proprietatea sa dacă acțiunile lui cauzează inconveniente semnificative vecinilor. Instanțele se bazează pe articolul 630 alin. (1) din Codul Civil, care prevede că, în astfel de situații, judecătorul poate obliga proprietarul la despăgubiri în favoarea celui afectat și poate dispune restabilirea situației anterioare, atunci când acest lucru este posibil.

Aaceste prevederi stabilesc o limită judiciară a dreptului de proprietate, intervenția instanței având scopul de a restabili echilibrul între interesele proprietarilor vecini aflați în conflict. Astfel, instanța poate nu doar să oprească starea de inconvenient, dar și să oblige proprietarul la despăgubiri sau chiar să dispună restabilirea situației anterioare.