Lipsa informării, principala cauză a conflictelor din asociațiile de proprietari
Lipsa informării, principala cauză a conflictelor din asociațiile de proprietari. Avocatul Gelu Pușcaș susține că problemele din cadrul asociațiilor de proprietari nu sunt generate, în principal, de lege, ci de faptul că aceasta nu este citită sau înțeleasă de către cei implicați.
Potrivit acestuia, adevărata dificultate este lipsa de informare, fenomen prezent în mai multe domenii, dar resimțit diferit. În cazul asociațiilor de proprietari, unde interacțiunea directă între oameni este frecventă, frustrările acumulate de-a lungul timpului ies mai ușor la suprafață, în special în relațiile dintre proprietari, președinți, administratori și personalul auxiliar.
Avocatul a explicat că astfel apar mentalități precum „lasă că merge și așa” sau convingerea că nu este necesară citirea legii. În realitate, a subliniat el, mulți proprietari nu au parcurs nici măcar o dată prevederile Legea nr. 196/2018, iar necunoașterea corelării acesteia cu alte acte normative generează confuzii, conflicte și, în final, probleme juridice.
Pușcaș a atras atenția că ideile greșite sunt propagate mai departe, ceea ce duce frecvent la litigii în instanță sau la executări silite. El a menționat că, în fața instanței, nu contează opiniile sau percepțiile, ci doar ceea ce este legal și poate fi demonstrat.
În acest context, avocatul a precizat că soluția constă în informare corectă, explicații bazate pe practică juridică și răspunsuri ancorate în realitate. Totodată, el a făcut apel la proprietari să depună un efort minim și să citească legea, subliniind că aceasta oferă drepturi care nu pot fi valorificate în lipsa cunoașterii lor.
„𝐍𝐔 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐀 𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀. 𝐂𝐈 𝐅𝐀𝐏𝐓𝐔𝐋 𝐂Ă 𝐍𝐔 𝐎 𝐂𝐈𝐓𝐈𝐌
Nici măcar oamenii, de multe ori.
Problema reală este alta…
👉 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞.
În fiecare domeniu este greu.
Dar nu peste tot la fel.
Domeniul asociațiilor de proprietari a rămas unul dintre puținele în care încă există interacțiune directă între oameni.
Iar acolo unde există frustrare… ea se vede.
În relația:
proprietar – președinte – administrator – îngrijitor
se varsă, de multe ori, nemulțumiri acumulate ani de zile.
Și apare acel tip de gândire pe care îl întâlnim zilnic:
👉 „lasă că merge și așa”
👉 „știu eu”
👉 „nu am nevoie să citesc legea”
Realitatea?
𝐌𝐮𝐥ț𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐭 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐦ă𝐜𝐚𝐫 𝐨 𝐝𝐚𝐭ă 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 (Legea 196/2018).
Despre corelarea cu alte acte normative… nici nu mai vorbim.
De aici apar convingeri greșite.
De aici apar conflicte.
De aici apar… probleme reale.
Și, mai grav:
👉 aceste idei sunt preluate și duse mai departe
👉 iar finalul este, de multe ori, același:
drumul către instanță sau executor.
💬 Iată doar câteva exemple reale de afirmații întâlnite frecvent:
„Asociațiile trebuie desființate, sunt mâncătoare de bani.”
„Știu ei doar să ia bani de la proprietari.”
„Președintele face abuzuri de 15 ani și nimeni nu poate face nimic.”
„Din câți membri trebuie să fie comitetul?”
👉 Adevărul este simplu:
Poți spune multe.
Dar în fața instanței contează doar ce este legal și poți dovedi.
Nu este ca pe banca din fața blocului.
Noi alegem să facem un lucru clar:
✔ informare corectă
✔ explicații bazate pe practică juridică
✔ răspunsuri ancorate în realitate
Suntem o comunitate mare.
Și puternică.
Nu judecăm. Nu batjocorim.
👉 Dar cerem un minim efort:
Citește măcar o dată Legea 196/2018.
Pentru că:
Legea îți dă drepturi.
𝐃𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐜ă 𝐧𝐮 𝐨 𝐜𝐮𝐧𝐨ș𝐭𝐢… 𝐧𝐮 𝐥𝐞 𝐩𝐨ț𝐢 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐢.
💬 Întrebare pentru tine:
Cât de mult contează parcurgerea legii sau totul este lăsat în blocuri pe ce „se spune”?”, este mesajul lui Pușcaș.
Cum să îți aperi drepturile în cadrul asociației de proprietari?
Mulți proprietari se plâng că în asociațiile de proprietari „se fură” sau „totul e ilegal”, dar avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor și în litigii legate de administrarea proprietăților, spune că adevărul e altul.
Proprietarii informați nu încep cu acuzații, ci știu să folosească procedurile legale existente, atrage atenția expertul. În postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, Gelu Pușcaș a detaliat pașii concreți pe care oamenii îi pot urma pentru a-și proteja drepturile fără să rămână doar la vorbe.
Pușcaș subliniază că legea oferă instrumente clare pentru orice situație: de la contestații ale listelor de plată, la accesul la documentele asociației, sau verificarea dacă s-a produs un prejudiciu real.
În cazul în care președintele nu răspunde unei solicitări, există proceduri prin care se poate obține răspunsul, iar instanțele au emis deja numeroase hotărâri în astfel de situații.
Proprietarii pot, de asemenea, să solicite expertiză contabilă independentă atunci când au suspiciuni de fraudă sau să convoace adunarea generală dacă aceasta nu a mai avut loc de ani de zile. Informația și cunoașterea procedurilor fac diferența între a rămâne frustrat și a obține rezultate concrete.
„𝐀𝐁𝐔𝐙𝐔𝐑𝐈 Î𝐍 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈? 𝐒𝐀𝐔 𝐃𝐎𝐀𝐑 𝐌𝐔𝐋𝐓Ă 𝐕𝐎𝐑𝐁Ă Ș𝐈 𝐏𝐔Ț𝐈𝐍Ă 𝐀𝐂Ț𝐈𝐔𝐍𝐄?
În fiecare zi aud aceleași lucruri de la proprietari:
👉 „E ilegal!”
👉 „S-a furat!”
👉 „Legea spune…”
👉 „Te dau în judecată!”
👉 „Mă duc la primar!”
Sună cunoscut?
Realitatea este alta.
Un proprietar informat 𝐧𝐮 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐠ă 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 „𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥”.
Un proprietar informat 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐞ș𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐚.
Pentru că legea îți oferă instrumente reale.
Problema este că 𝐦𝐮𝐥ț𝐢 𝐧𝐮 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐞𝐬𝐜.
Hai să vedem câteva dintre ele.
📌 𝟏. 𝐀𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭ă ș𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐫ă𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬?
Președintele are obligația legală să îți răspundă în 10 zile.
Dacă nu răspunde, nu ridici din umeri.
Există procedură prin care poți obține acel răspuns.
📌𝟐. 𝐕𝐫𝐞𝐢 𝐬ă 𝐯𝐞𝐳𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢?
Nu este suficient să trimiți o cerere și apoi să te plângi că nu ți s-a răspuns.
Procedura există:
✔ notificare
✔ termen de răspuns
✔ refuz sau tăcere
✔ acțiune în instanță – obligația de a face
Instanțele au dat deja numeroase hotărâri în astfel de situații.
📌 𝟑. 𝐂𝐫𝐞𝐳𝐢 𝐜ă „𝐬-𝐚 𝐟𝐮𝐫𝐚𝐭”?
Astăzi proprietarii pot solicita expertiză contabilă independentă.
Nu mai este nevoie doar de suspiciuni sau discuții pe scară.
Expertiza spune clar dacă există sau nu prejudiciu real.
📌𝟒. 𝐍𝐮 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐚𝐜ă 𝐚𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă?
Nu te mai mulțumi să spui:
„De ani de zile nu s-a mai făcut.”
Legea îți permite să inițiezi convocarea adunării generale.
📌 𝟓. 𝐀𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐞 î𝐧 𝐥𝐢𝐬𝐭ă 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐍𝐔 îț𝐢 𝐚𝐩𝐚𝐫ț𝐢𝐧?
Se întâmplă frecvent:
restanțe rămase de la fostul proprietar
apartament cumpărat la licitație
sume care trebuiau șterse
Ai la dispoziție acțiunea în constatare.
Așa poți demonstra oficial că acea datorie nu îți aparține.
📌𝟔. 𝐀𝐢 𝐩𝐥ă𝐭𝐢𝐭 𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐥𝐭 𝐝𝐞𝐜â𝐭 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐚?
Exemplu real:
✔ cotă indiviză calculată greșit
✔ repartizare incorectă a cheltuielilor
Se pot recalcula listele de plată și se pot recupera sumele plătite în plus.
📌 𝟕. 𝐒𝐩𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥ă 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞?
Nu este nevoie de certuri pe scară.
Poți solicita în instanță eliberarea spațiului comun.
📌 𝟖. 𝐎 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐜ț𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧ă îț𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐠𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥?
Pereți umezi.
Parchet distrus.
Infiltrații.
Ai două opțiuni:
✔ obligi asociația să repare
✔ repari tu și ceri despăgubiri
📌𝟗. Ț𝐢-𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐭 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐩ă𝐫ț𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞?
Nu trebuie să te rogi de nimeni.
Poți obține:
✔ plata bunurilor distruse
✔ aducerea apartamentului la starea inițială.
📌 𝟏𝟎. 𝐒-𝐚𝐮 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐡𝐨𝐭ă𝐫â𝐫𝐢 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 î𝐧 𝐚𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă?
Atenție:
Doar instanța de judecată poate anula sau suspenda o hotărâre.
Nu discuțiile cu președintele.
📌 Concluzia
Mulți proprietari vorbesc despre:
❌ ilegalitate
❌ furt
❌ prejudicii
Dar nu folosesc procedurile care există.
Iar fără procedură, vorbele rămân doar… vorbe.
Un proprietar informat nu se limitează la a spune că ceva este ilegal.
𝐔𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭 îș𝐢 𝐚𝐩ă𝐫ă 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞”, a scris Gelu Pușcaș pe pagina publică de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.
