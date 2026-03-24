Lipsa informării, principala cauză a conflictelor din asociațiile de proprietari. Avocatul Gelu Pușcaș susține că problemele din cadrul asociațiilor de proprietari nu sunt generate, în principal, de lege, ci de faptul că aceasta nu este citită sau înțeleasă de către cei implicați.

Potrivit acestuia, adevărata dificultate este lipsa de informare, fenomen prezent în mai multe domenii, dar resimțit diferit. În cazul asociațiilor de proprietari, unde interacțiunea directă între oameni este frecventă, frustrările acumulate de-a lungul timpului ies mai ușor la suprafață, în special în relațiile dintre proprietari, președinți, administratori și personalul auxiliar.

Avocatul a explicat că astfel apar mentalități precum „lasă că merge și așa” sau convingerea că nu este necesară citirea legii. În realitate, a subliniat el, mulți proprietari nu au parcurs nici măcar o dată prevederile Legea nr. 196/2018, iar necunoașterea corelării acesteia cu alte acte normative generează confuzii, conflicte și, în final, probleme juridice.

Pușcaș a atras atenția că ideile greșite sunt propagate mai departe, ceea ce duce frecvent la litigii în instanță sau la executări silite. El a menționat că, în fața instanței, nu contează opiniile sau percepțiile, ci doar ceea ce este legal și poate fi demonstrat.

În acest context, avocatul a precizat că soluția constă în informare corectă, explicații bazate pe practică juridică și răspunsuri ancorate în realitate. Totodată, el a făcut apel la proprietari să depună un efort minim și să citească legea, subliniind că aceasta oferă drepturi care nu pot fi valorificate în lipsa cunoașterii lor.

„𝐍𝐔 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐀 𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀. 𝐂𝐈 𝐅𝐀𝐏𝐓𝐔𝐋 𝐂Ă 𝐍𝐔 𝐎 𝐂𝐈𝐓𝐈𝐌

Nici măcar oamenii, de multe ori.

Problema reală este alta… 👉 𝐥𝐢𝐩𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞.

În fiecare domeniu este greu.

Dar nu peste tot la fel.

Domeniul asociațiilor de proprietari a rămas unul dintre puținele în care încă există interacțiune directă între oameni.

Iar acolo unde există frustrare… ea se vede.

În relația:

proprietar – președinte – administrator – îngrijitor

se varsă, de multe ori, nemulțumiri acumulate ani de zile.

Și apare acel tip de gândire pe care îl întâlnim zilnic:

👉 „lasă că merge și așa”

👉 „știu eu”

👉 „nu am nevoie să citesc legea”

Realitatea? 𝐌𝐮𝐥ț𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐧𝐮 𝐚𝐮 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐭 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐦ă𝐜𝐚𝐫 𝐨 𝐝𝐚𝐭ă 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 (Legea 196/2018).

Despre corelarea cu alte acte normative… nici nu mai vorbim.

De aici apar convingeri greșite.

De aici apar conflicte.

De aici apar… probleme reale.

Și, mai grav:

👉 aceste idei sunt preluate și duse mai departe

👉 iar finalul este, de multe ori, același:

drumul către instanță sau executor. 💬 Iată doar câteva exemple reale de afirmații întâlnite frecvent:

„Asociațiile trebuie desființate, sunt mâncătoare de bani.”

„Știu ei doar să ia bani de la proprietari.”

„Președintele face abuzuri de 15 ani și nimeni nu poate face nimic.”

„Din câți membri trebuie să fie comitetul?” 👉 Adevărul este simplu:

Poți spune multe.

Dar în fața instanței contează doar ce este legal și poți dovedi.

Nu este ca pe banca din fața blocului.

Noi alegem să facem un lucru clar:

✔ informare corectă

✔ explicații bazate pe practică juridică

✔ răspunsuri ancorate în realitate

Suntem o comunitate mare.

Și puternică.

Nu judecăm. Nu batjocorim. 👉 Dar cerem un minim efort:

Citește măcar o dată Legea 196/2018.

Pentru că:

Legea îți dă drepturi.

𝐃𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐜ă 𝐧𝐮 𝐨 𝐜𝐮𝐧𝐨ș𝐭𝐢… 𝐧𝐮 𝐥𝐞 𝐩𝐨ț𝐢 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐢. 💬 Întrebare pentru tine:

Cât de mult contează parcurgerea legii sau totul este lăsat în blocuri pe ce „se spune”?”, este mesajul lui Pușcaș.

Mulți proprietari se plâng că în asociațiile de proprietari „se fură” sau „totul e ilegal”, dar avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor și în litigii legate de administrarea proprietăților, spune că adevărul e altul.

Proprietarii informați nu încep cu acuzații, ci știu să folosească procedurile legale existente, atrage atenția expertul. În postarea sa de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, Gelu Pușcaș a detaliat pașii concreți pe care oamenii îi pot urma pentru a-și proteja drepturile fără să rămână doar la vorbe.

Pușcaș subliniază că legea oferă instrumente clare pentru orice situație: de la contestații ale listelor de plată, la accesul la documentele asociației, sau verificarea dacă s-a produs un prejudiciu real.

În cazul în care președintele nu răspunde unei solicitări, există proceduri prin care se poate obține răspunsul, iar instanțele au emis deja numeroase hotărâri în astfel de situații.

Proprietarii pot, de asemenea, să solicite expertiză contabilă independentă atunci când au suspiciuni de fraudă sau să convoace adunarea generală dacă aceasta nu a mai avut loc de ani de zile. Informația și cunoașterea procedurilor fac diferența între a rămâne frustrat și a obține rezultate concrete.