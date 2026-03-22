În ceea ce privește materialele, cele mai accesibile soluții rămân tabla cutată și țigla metalică simplă. Pentru acestea, prețurile pornesc de la aproximativ 15-30 lei/mp în cazul tablei cutate și ajung la 30-60 lei/mp pentru țigla metalică standard.

Variantele premium, cu protecții suplimentare sau finisaje speciale, pot urca până la 150 lei/mp doar pentru material. Acest lucru explică de ce diferențele de buget pot fi considerabile chiar și pentru aceeași suprafață.

Pe lângă învelitoare, trebuie luate în calcul și elementele auxiliare, precum folia anticondens, șipcile, sistemele de prindere sau accesoriile de scurgere. În funcție de calitate și de furnizor, aceste costuri pot adăuga zeci de lei pe metru pătrat la prețul final.

În cazul unor lucrări mai complexe, precum hidroizolația sau astereala, costurile totale pentru aceste componente pot ajunge la 40-120 lei/mp pentru materiale și încă 15-60 lei/mp pentru montaj.

Manopera reprezintă a doua componentă majoră a bugetului și diferă în funcție de tipul acoperișului și de dificultatea lucrării. În 2026, montajul pentru țiglă metalică se situează, în general, între 25 și 70 lei/mp, în timp ce pentru țigla ceramică sau din beton poate ajunge la 50-85 lei/mp.

Pentru variante mai simple, precum tabla cutată, manopera poate fi mai redusă, în jur de 20-50 lei/mp. Există însă situații în care costurile cresc semnificativ, de exemplu la acoperișurile complexe sau greu accesibile.

Dacă se analizează costul total, care include atât materialele, cât și manopera, prețurile din 2026 arată că pentru o țiglă metalică standard se ajunge, în general, la 60-150 lei/mp. În cazul tablei cutate, totalul este mai redus, între aproximativ 40 și 80 lei/mp.

Pentru sisteme mai complexe, precum țigla ceramică sau tabla click, costurile totale pot urca la 140-220 lei/mp sau chiar mai mult, în funcție de calitatea materialelor și de complexitatea lucrării.

Există și situații în care se realizează un acoperiș complet, cu tot cu structură de lemn, dulgherie și accesorii. În aceste cazuri, costul total poate ajunge la 350-450 lei/mp pentru un sistem complet, care include toate etapele lucrării.

De asemenea, doar manopera completă pentru lucrări complexe poate varia între 155 și 240 lei/mp, fără a include structura de rezistență.

Raportat la o casă obișnuită, costurile totale diferă în funcție de suprafață și de soluția aleasă. Exemplele din piață arată că pentru lucrări de schimbare a acoperișului, prețurile se pot situa între aproximativ 2.000 și 20.000 de lei pentru proiecte mai mici sau parțiale, dar pot depăși acest interval în cazul caselor mai mari sau al materialelor premium.