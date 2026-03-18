Organizarea unei petreceri în curte poate fi distractivă, dar trebuie să ții cont de legea liniștii publice pentru a evita sancțiuni. Nerespectarea regulilor poate duce la amenzi considerabile, de până la 1.500 de lei, și chiar muncă în folosul comunității.

În România, Legea nr. 61/1991 stabilește intervalele în care zgomotele puternice sunt interzise:

22:00 – 08:00

13:00 – 14:00

Aceste intervale se aplică tuturor locuitorilor, fie că stau la bloc sau la casă, și sunt valabile în fiecare zi a săptămânii, inclusiv în weekend. Scopul acestor reguli este de a asigura liniștea publică, respectarea normelor de conviețuire și un comportament civic responsabil.

Nerespectarea liniștii poate atrage sancțiuni clare:

Prima abatere: amendă de până la 1.500 lei

Repetarea faptei în 24 de ore: amendă între 2.000 și 3.000 lei, plus posibilă muncă în folosul comunității (70–120 de ore)

Pentru petrecerile organizate în spații complet deschise, cum sunt corturile sau grădinile mari, amenzile pot crește între 3.000 și 6.000 lei, iar munca în folosul comunității poate ajunge la 100–150 de ore.

Chiar și în afara intervalelor de liniște, muzica prea tare, strigătele și larma care deranjează vecinii pot fi sancționate:

Amenzi între 200 și 1.000 lei

Repetarea faptei în 24 de ore: amendă între 500 și 1.500 lei, plus muncă în folosul comunității (50–100 de ore)

Legea definește clar tulburarea liniștii: „producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”.

Pentru a te bucura de petrecerea din curte fără să riști sancțiuni, este important să respecți câteva reguli simple, dar esențiale. În primul rând, oprește muzica și orice sursă de zgomot înainte de ora 22:00, pentru a respecta intervalul de liniște nocturn. De asemenea, trebuie să ții cont de pauza de liniște de la 13:00 la 14:00, când zgomotele puternice sunt interzise.

Este recomandat să anunți vecinii în prealabil despre eveniment, astfel încât să eviți conflictele și nemulțumirile. Amplasarea boxelor trebuie făcută cu grijă, departe de casele din jur, pentru ca sunetul să nu deranjeze pe nimeni. În cazul în care primești o amendă pe care o consideri nedreaptă, legea permite contestarea acesteia în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, prin depunerea plângerii în instanță. Respectând aceste măsuri simple, poți organiza o petrecere plăcută și responsabilă.