Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat, la evenimentul de dialog strategic „From Stabilisation to Growth: Balancing Macro-Fiscal Discipline with Productive Relaunch”, că își dorește ca bugetul să fie aprobat în forma transmisă Parlamentului. El a precizat că există spațiu limitat pentru amendamente și că este esențial ca orice modificare propusă să aibă surse certe și serioase de finanțare, pentru a nu periclita traiectoria fiscală deja asumată și angajamentele luate.

„Despre buget aş spune faptul că îmi doresc să fie adoptat în formula în care l-am transmis la Parlament. Evident, că spaţiul, clasic de amendare pentru parlamentari este, dar nu sunt foarte multe spaţii disponibile şi e foarte important să dăm un semnal de responsabilitate şi să respectăm angajamentele asumate. Acest lucru l-am transmis şi ieri la Comisie. Nu putem să acceptăm amendamente care ar putea să deraieze de la angajamentele deja asumate şi suntem foarte atenţi şi la tipul de amendamente depuse, astfel încât acestea să aibă o sursă certă de finanţare, o sursă serioasă de finanţare. Sursele incerte de finanţare nu înseamnă că acele amendamente pot fi adoptate astfel încât să nu ne punem în pericol întreaga traiectorie pe care ne-am asumat-o”, a afirmat Alexandru Nazare, la evenimentul de dialog strategic „From Stabilisation to Growth: Balancing Macro-Fiscal Discipline with Productive Relaunch”, organizat de Ministerul Finanţelor în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

De asemenea, acesta a menționat că dorește să analizeze în ce măsură au temei argumentele anumitor actori privind amendamentele, subliniind însă că orice propunere trebuie să fie susținută de surse solide de finanțare, nu doar de redistribuiri între capitole bugetare.

„Un capitol bugetar nu înseamnă că reprezintă o sursă de finanţare. Pentru că în spatele fiecărui capitol bugetar noi deja avem nişte cheltuieli prognozate pentru anumite lucruri care nu pot fi o sursă pentru că dacă luăm nişte bani împrumut va trebui să îi acoperim cumva. Deci suntem în aceeaşi situaţie şi practic ce trebuie să învăţăm şi ce trebuie să decidem până la urmă este să nu ne mai furăm căciula. În exerciţiul construcţiei bugetului ne-a costat foarte mult acest lucru în trecut. Uitaţi-vă unde am ajuns cu deficitul bugetar în câţiva ani”, a mai spus Alexandru Nazare.

PSD a depus luni mai multe amendamente în Parlament pentru completarea Pachetului de Solidaritate, însă președintele partidului, Sorin Grindeanu, a precizat că acestea „nu vor fi negociate”.

Comisiile de specialitate reunite au aprobat proiectul de buget al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru 2026, cu 48 voturi pentru și 17 împotrivă.

Din cele opt amendamente depuse de PSD, a fost aprobat doar unul, care alocă 1,1 milioane de lei la credite de angajament și credite bugetare pentru acordarea unei măsuri de sprijin familiilor cu copii și venituri reduse, familiilor cu copii cu handicap și pentru oferirea unui ajutor financiar pentru 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii.