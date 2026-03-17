Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, în cadrul evenimentului de dialog strategic „From Stabilisation to Growth: Balancing Macro-Fiscal Discipline with Productive Relaunch”, că Ministerul a obținut al treilea și ultimul aviz formal necesar în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), marcând astfel încheierea pregătirilor pentru aderare în urma a opt luni de efort susținut.

El a precizat că urmează obținerea a încă două avize colaterale, fără impact direct asupra României, estimate să fie finalizate până în iunie, conform calendarului anunțat de secretarul general Mathias Cormann.

Nazare a subliniat că aderarea la OCDE va atrage investiții suplimentare în România, întrucât multe fonduri de investiții au ca cerință obligatorie statutul de membru OCDE, sporind astfel interesul investitorilor față de țară și consolidând perspectivele economice pe termen lung.

„Cred că cel mai important lucru pe care aş vrea să-l marcăm cum se cuvine în aceste zile este faptul că am obţinut al 23-lea aviz formal. Ministerul de Finanţe a avut 3 avize formale de obţinut în procesul de aderare la OCDE. L-a obţinut pe acest al 3-lea aviz formal şi ultimul. Deci, închidem practic, printr-un efort susţinut în aceste 8 luni de zile, tot procesul de pregătire de aderare la OCDE prin obţinerea acestui aviz formal asupra studiului economic, care, teoretic, era avizul care trebuia să închidă aderarea. Cel mai greu, cel mai important şi ultimul aviz înainte de etapa finală a aderării. În cazul nostru, mai sunt încă două avize de obţinut, unde nu sunt chestiuni care privesc România direct, sunt chestiuni colaterale, pe care sperăm să le obţinem până la data anunţată ieri de secretarul general Mathias Cormann, până în iunie. Cred că e un moment important şi transmit un semnal important. Aderarea la OCDE va însemna investiţii în plus pentru România, pentru că foarte multe fonduri de investiţii au în mandatele investiţionale obligatoriu statutul de membru în OCDE. Ne va ajuta foarte mult. Aceşti investitori îşi vor îndrepta atenţia asupra României într-un mod mult diferit faţă de ce am avut până acum”, a declarat Alexandru Nazare, la evenimentul de dialog strategic „From Stabilisation to Growth: Balancing Macro-Fiscal Discipline with Productive Relaunch”, organizat de Ministerul Finanţelor în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Nazare a subliniat că aderarea la OCDE va contribui la stabilizarea costurilor de finanțare, influențând pozitiv atât prima de risc, cât și cheltuielile cu datoria publică.

„Am vrut foarte mult să marcăm acest moment, să avem o discuţie asupra recomandărilor din studiul economic. Repet, sunt recomandări, sunt opţiuni puse la dispoziţia României de experţi OCDE. Este strict decizia României ce va alege din aceste recomandări, din recomandările comisiei, astfel încât să-şi atingă ţintele din strategia fiscal-bugetară. La sfârşitul acestui an 2026, ţinta de deficit anunţată de 6,2 practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetară asumată înainte şi intrăm într-o normalitate, ieşim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai spus Alexandru Nazare.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat luni că invitația pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ar putea fi transmisă în această vară. Anunțul a fost făcut în contextul unei vizite a unei delegații OCDE, primite de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

În Studiul economic dedicat României, OCDE atrage atenția că finanțele publice ale țării s-au deteriorat semnificativ, ceea ce ridică riscuri pentru sustenabilitatea pe termen lung. Pentru a contracara aceste riscuri, organizația recomandă creșterea eficienței cheltuielilor publice, extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale.

Documentul evidențiază, totodată, că recenta reformă a pensiilor — inclusiv majorarea vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și introducerea unor noi reguli de indexare — reprezintă un pas pozitiv pentru asigurarea sustenabilității sistemului și pentru încurajarea participării pe piața muncii.

În același timp, România se confruntă cu presiuni crescânde pentru creșterea cheltuielilor în domeniile sănătate, educație, asistență socială și inovare, pentru a susține o creștere economică incluzivă. De asemenea, salariile din sectorul public ocupă o pondere tot mai mare din bugetul guvernamental, ceea ce impune un control mai strict asupra acestora.