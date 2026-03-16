Sorin Grindeanu: Parlamentul are un rol esențial în aderarea României la OCDE
Sorin Grindeanu, președinte Camerei Deputaților și al PSD, a anunțat că s-a întâlnit astăzi la Camera Deputaților cu secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann.
În acest context, Grindeanu a transmis că Partidul Social Democrat va susține toate demersurile necesare pentru ca aderarea României la organizație să reprezinte nu doar un pas formal, ci o oportunitate reală pentru dezvoltare echitabilă și consolidarea poziției țării în rândul economiilor avansate.
Potrivit acestuia, România se află într-o etapă avansată a procesului de aderare, iar Parlamentul va avea o contribuție importantă la finalizarea procedurilor. Grindeanu a precizat că acest rol vizează atât ratificarea Acordului de Aderare, cât și adoptarea unui nou acord referitor la privilegii și imunități.
Sorin Grindeanu a subliniat că implicarea legislativului nu se va opri după aderare, deoarece Parlamentul va avea responsabilități în implementarea recomandărilor pe termen mediu și lung formulate de OCDE, precum și în elaborarea de politici publice inspirate din studiile economice dedicate României.
În cadrul discuțiilor, oficialul a evidențiat și contextul internațional dificil, arătând că România caută soluții rapide și realiste de adaptare.
Sorin Grindeanu și-a exprimat convingerea că actualul studiu economic realizat de organizație va constitui un instrument util pentru promovarea unor politici adecvate noilor provocări globale.
Postarea integrală a liderul PSD și al Camerei Deputaților
„M-am bucurat să îl revăd astăzi, la Camera Deputaților, pe secretarul general al OCDE, Mathias Cormann!
L-am asigurat că Partidul Social Democrat va face tot ce este posibil astfel încât aderarea României la OCDE să nu fie doar un pas formal, ci o șansă reală pentru o dezvoltare echitabilă menită să consolideze rolul nostru în clubul economiilor avansate.
Ne aflăm acum într-o etapă avansată pentru procesul de aderare la OCDE, iar Parlamentul va avea la rândul său un rol important în finalizarea acestui proces. Mă refer aici atât la ratificarea Acordului de Aderare, cât și la ratificarea unui nou Acord pentru Privilegii și Imunități.
Inclusiv după aderarea României la OCDE, Parlamentul va avea un rol cheie în implementarea recomandărilor de termen mediu și lung ale acestei Organizații, dar și în elaborarea de politici publice în baza recomandărilor din Studiile Economice ale OCDE pentru România.
Cu ocazia întâlnirii de astăzi am subliniat contextul internațional critic la care România caută soluții de adaptare rapide și realiste.
Mi-am exprimat convingerea că actualul Studiu Economic, elaborat de OCDE pentru România, va reprezenta un instrument util pentru promovarea unor politici publice adaptate noilor evoluții internaționale dificile”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de socializare.
