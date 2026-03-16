Sorin Grindeanu, președinte Camerei Deputaților și al PSD, a anunțat că s-a întâlnit astăzi la Camera Deputaților cu secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann.

În acest context, Grindeanu a transmis că Partidul Social Democrat va susține toate demersurile necesare pentru ca aderarea României la organizație să reprezinte nu doar un pas formal, ci o oportunitate reală pentru dezvoltare echitabilă și consolidarea poziției țării în rândul economiilor avansate.

Potrivit acestuia, România se află într-o etapă avansată a procesului de aderare, iar Parlamentul va avea o contribuție importantă la finalizarea procedurilor. Grindeanu a precizat că acest rol vizează atât ratificarea Acordului de Aderare, cât și adoptarea unui nou acord referitor la privilegii și imunități.

Sorin Grindeanu a subliniat că implicarea legislativului nu se va opri după aderare, deoarece Parlamentul va avea responsabilități în implementarea recomandărilor pe termen mediu și lung formulate de OCDE, precum și în elaborarea de politici publice inspirate din studiile economice dedicate României.

În cadrul discuțiilor, oficialul a evidențiat și contextul internațional dificil, arătând că România caută soluții rapide și realiste de adaptare.

Sorin Grindeanu și-a exprimat convingerea că actualul studiu economic realizat de organizație va constitui un instrument util pentru promovarea unor politici adecvate noilor provocări globale.