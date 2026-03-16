Potrivit calendarului stabilit de conducerile celor două Camere ale Parlamentului, termenul limită pentru depunerea amendamentelor la proiectul bugetului de stat este luni, 16 martie 2026, la ora 13:00. După această oră, între 13:00 și 17:00, amendamentele vor fi centralizate și grupate pe comisii, în funcție de ordonatorii principali de credite. La ora 17:30 este programată ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere.

Tot luni, în intervalul 18:00 – 22:00, sunt programate ședințe comune ale comisiilor de specialitate ale celor două Camere, care vor examina și aviza proiectul Legii bugetului de stat și proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, urmând ca avizele să fie transmise Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci.

Marți dimineață, între orele 09:00 și 10:30, vor avea loc dezbaterile generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci. Ulterior, de la ora 11:00, până miercuri, 18 martie 2026, la ora 13:00, vor continua dezbaterile cu participarea ordonatorilor principali de credite, fiind elaborate rapoartele asupra proiectului Legii bugetului de stat și asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Miercuri, la ora 15:00, vor fi depuse rapoartele Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci privind cele două proiecte de lege, iar la ora 15:30 este programată o nouă ședință a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen.

Tot miercuri, de la ora 16:00, va începe ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat și a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026. Dezbaterile vor continua și joi, incluzând atât discuții generale, cât și dezbateri pe anexe, iar votul final asupra bugetului este programat pentru ziua de joi.

În paralel cu pregătirea dezbaterilor parlamentare, între partidele din coaliție a apărut un conflict deschis pe tema amendamentelor la buget. PNL a transmis duminică un avertisment către PSD, înaintea ședinței conducerii social-democraților dedicată bugetului, cerând partenerilor de guvernare să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exercițiu politic și să respecte regulile stabilite în cadrul coaliției.

Liberalii au subliniat că amendamentele la buget trebuie discutate în coaliție și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament. PNL a avertizat că orice altă abordare ar plasa PSD în afara acordului politic dintre partenerii de guvernare și a atras atenția că, după criza bugetară din anii trecuți, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică.

În ciuda acestor avertismente, conducerea PSD a decis duminică să voteze bugetul în Parlament, dar să depună amendamente pentru finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate. Decizia a fost anunțată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, după reuniunea Consiliului Politic Național al partidului, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan.

Liderul social-democrat a precizat că PSD va susține modificările pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să reflecte și viziunea social-democrată asupra politicilor publice și a anunțat depunerea unor amendamente menite să asigure finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, un program de sprijin destinat pentru 3,5 milioane de familii. În același mesaj, Grindeanu i-a transmis premierului că trebuie fie să susțină cerințele considerate rezonabile de PSD și de celelalte partide din coaliție, fie să își asume consecințele politice.

„Vom depune amendamente pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate”, a transmis Sorin Grindeanu.

Reacția premierului Ilie Bolojan nu a întârziat. Șeful Guvernului a calificat anunțul PSD privind depunerea amendamentelor drept o acțiune politică prin care social-democrații încearcă să adopte o retorică similară cu cea a AUR pentru a se delimita de responsabilitățile guvernării.

Bolojan a susținut că modul de acțiune al PSD nu poate produce rezultate și a făcut un apel la responsabilitate către parlamentari, subliniind că proiectul de buget pentru 2026 este unul foarte restrâns și că revenirea la greșelile din anii trecuți ar fi o decizie greșită. Premierul a explicat că întârzierea adoptării bugetului a fost determinată de lipsa pachetului de reforme din administrație, fără de care nu puteau fi reduse cheltuielile de personal și implicit deficitul bugetar.

„Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acţiune politică pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuţiile pe care le-am avut în ultimele luni, când am discutat bugetul. Bugetul s-a lungit din cauza faptului că nu am avut pachetul din administraţie, dacă nu aveai pachetul din administraţie, nu puteai să reduci cheltuielile de personal, nu ai cum să reduci deficitul dacă nu faci economii, aici e un lanţ de decizii care au fost luate. Prin urmare, este o acţiune den tip politic, pentru că nu o dată, ci de mai multe ori am întrebat în coaliţie care sunt sursele pentru acoperi aceste propuneri”, a spus premierul la Digi24.

Potrivit prim-ministrului, în cadrul discuțiilor din ultimele luni din coaliție au fost cerute în mod repetat explicații privind sursele de finanțare pentru propunerile suplimentare, iar inițiativa PSD de a depune amendamente în Parlament reprezintă, în opinia sa, o acțiune cu caracter politic.